Tatilin Bitişiyle Birlikte TCL ile Organize Olma Zamanı Başlıyor

Öğrencilerin, çalışanların ve ailelerin organize olması ve yeni zorlukların üstesinden gelmesi gerektiği için okulun veya işin ilk günü birçok kişi için çok önemli oluyor. TCL'in ekran teknolojisindeki uzmanlığı sayesinde uygun fiyata sahip birçok ürün kategorisinde kullanıcılar birinci sınıf akıllı deneyimlere kolayca ulaşabiliyor.
TCL 20 SERİSİ UYGUN MALİYETLİ AKILLI TELEFONLAR
Akıllı telefonlar, planlamanın sağlanmasından sahadaki görüntülü görüşmelere katılmaya kadar yaşamın ve eğitimin tüm alanlarında gün geçtikçe daha fazla kullanılıyor. TCL 20 Serisi, güçlü performansı ve uygun fiyatı bir araya getirerek kullanıcılara gelişmiş görüntüleme, üstün performans ve pil ömrü sunuyor. TCL 20 Serisi'nde HDR10 sertifikalı olan ve DXOMARK'ta üst sıralarda yer alan TCL 20 Pro 5G modeli yer alıyor.
TCL 20 Serisi akıllı telefonların tamamı, birçok göz bakım modu da dahil olmak üzere TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasına sahip. Buna ek olarak TCL 20L+ ürününde TÜV Rheinland sertifikalı Dairesel Polarizasyon Ekran teknolojisi bulunuyor ve tüketiciler bu sayede güneş gözlüklerini çıkarmak zorunda kalmadan ekranlarını rahatça kullanabiliyor.
Bağımsız üçüncü taraf test laboratuvarı DXOMARK, kısa süre önce TCL 20 Pro 5G'yi test etti ve 89 ekran derecelendirmesi verdi. Laboratuvar ayrıca NXTVISION'daki gelişmelerin güç verdiği üst segmentteki en iyi kamera seçeneklerinden biri olduğunu belirtti. TCL 20 Pro 5G, bu özelliğiyle bazıları iki kat daha pahalı olan en iyi mobil rakiplerle yarışıyor.
TCL 20 Serisi'nin tamamı ayrıca Google™ tarafından Android Enterprise Recommended cihazlar olarak onaylanmış bulunuyor. Bu sertifika, kurumlara ve bireylere TCL cihazlarının düzenli bir şekilde zamanında sunulacak Android güvenlik yamaları ve garanti verilen büyük güncellemeler aracılığıyla Google'ın sıkı kurumsal gereksinimlerini karşıladığını güvence altına alıyor.
İŞ, EĞLENCE VE EĞİTİMDE ÜSTÜN AVANTAJLAR
TCL'in tablet serisi, uzaktan eğitim alanları ve ailelerini göz önünde bulundurarak verimliliği, yaratıcılığı ve aile korumasını artırmak için üstün güçle tasarlandı.
Ebeveynler TCL TAB 10S'nin çocuklarının online dünyada geçirdiği zamanı yönetmelerine yardımcı olacak önemli özelliklerden faydalanabiliyor. Öğrencilerin ders ve dinlenme zamanını yönetme seçeneğinin yanı sıra cihazda kullanılan üçüncü parti uygulamaları kontrol etme imkanı sunan bu özellikler, ebeveynler için bağımsız bir kontrol arayüzü ve uzaktan kontrol fırsatı sunuyor. 10.1 inç ekrana, sekiz çekirdekli hızlı bir işlemciye ve 8000mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip TCL TAB 10S, 8 saat boyunca video oynatabiliyor ve 2 hafta boyunca bekleme modunda durabiliyor. TCL TAB 10S aynı zamanda kolay bir kullanım için Pasif Kalem ile birlikte geliyor.
Android Enterprise Recommended cihazlar arasında yer alan TCL TAB 10S ve TCL 10 TAB MAX, hem şirketlere hem de bireylere TCL cihazlarının Google'ın sıkı kurumsal gereksinimlerini karşıladığını garanti ediyor.
GELİŞMİŞ HİBRİT AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME
TCL MOVEAUDIO S600 kulakiçi kulaklıklar, işe gidip gelirken gürültüyü iptal etmek veya çevresini duyabilmek için ortam gürültüsünü duymak isteyen kullanıcılara yılın dört mevsiminde eşlik eden harika bir araç.
Hibrit Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaflık Modu sayesinde her kullanıcı mükemmel şekilde optimize edilmiş bir ses deneyimi yaşıyor. TCL'nin MOVEAUDIO S600 Kablosuz Kulaklıkları, en gürültülü yerlerde bile net bir şekilde duymanız veya iletişim kurmanız gerektiğinde tüm beklentileri karşılayabiliyor. Eko gürültü engellemeyi etkinleştirmek için her bir kulaklıkta bulunan üç dahili mikrofon sayesinde etkileyici ses ve kristal netliğinde aramalar mümkün hale geliyor. Şeffaflık Modu, sesi duraklatmak gerektiğinde kulaklıkları çıkarmadan kullanıcının çevresindeki ortamı duyabilmesini sağlıyor.
Tek bir şarjla 8 saate kadar müzik çalma ve şarj kutusunu kullanırken 32 saat pil ömrü ile kullanıcılar en sevdiği şarkıların keyfini çıkarabiliyor.
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