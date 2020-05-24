İşte, Intel Tiger Lake İşlemcilerin İlk Benchmark Sonuçları

Intel'in gelecek işlemci platformu Tiger Lake benchmark sonuçları sızdı. Sızan sonuçlar, Intel'in selef modeli Ice Lake platformunu 2'ye katlamasıyla dikkat çekiyor. İşte benchmark sonuçları.

  • Ercan Uğurlu
Intel Tiger Lake Benchmark Sonuçları Sızdı!

Intel, kısa bir süre önce 10'uncu nesil Comet Lake işlemci ailesini duyurmuş ve hemen arkasından da bu yeni nesil işlemci canavarını notebook'larda görmüştük. Hatta bu modellerden biri olan Monster Tulpar T7 V21.2'yi de incelemiştik. Intel, yeni seri işlemcileriyle pazara iyi bir giriş yaptı ve rekabeti yeniden canlandırdı. Şimdi ise sırada Tiger Lake platformu var.

Tiger Lake işlemci ailesi hakkında birtakım bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni gelen sızıntılara göre ise Tiger Lake, Intel'in önceki nesil ailesi Ice Lake'in performansını ikiye katlayacak gibi görünüyor. Özellikle grafik tarafında güçlü bir işlemci platformu olacak olan Tiger Lake, 3Dmark Fire Strike'da kışkırtıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Ortaya çıkan 3Dmark Fire benchmark sonuçlarına göre, Tiger Lake i3 modeliyle bir, Ice Lake i7 İris Plus'ı geride bırakmayı başarıyor. Hemen yukarıda yer alan benchmark tablosunda, Tiger Lake i3, Tiger Lake i5 ve iki diğer Tiger Lake i7 modelinin sonucunu görebiliyoruz.

Elbette ürünler resmi olarak açıklandığında sonuçlar nasıl olacak, benzer tablo yaklanabilecek mi, merakla bekliyoruz.

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