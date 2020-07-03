İşte OnePlus'ın Yeni Telefonu OnePlus Nord ve Özellikleri

OnePlus, orta segmente dahil olsa da, özellikleriyle amiral gemisi telefonları aratmayacağını söylediği yeni akıllı telefonu için gün sayıyor. İşte OnePlus Nord özellikleri ve fiyatı.

  • Ercan Uğurlu
OnePlus Nord Orta Segmenti Karıştırmaya Geliyor

OnePlus, şimdilere yeni bir akıllı telefonunu daha piyasaya sürme peşinde. Şirketin kurucu ortağı Cal Pei, yeni telefonlarının adının OnePlus Nord olduğunu ve bu modelle beraber 5G bağlantı desteğini kullanıcılarına sunacaklarını söylüyor. OnePlus Nord'da Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisini kullandıklarını da belirten Pei, böylece orta segment için güzel bir model ürettiklerinin de altını çiziyor.

OnePlus Nord'un bilinen özellikleri arasında; 6.55 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran yer alırken, bu ekranın 90Hz tazeleme hızına sahip olacağı da biliniyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla gelecek olan telefon, 3 arka kamera yer alacak ve ön tarafta da 32 MP'lik tek ön kamera bulunacak.

Nord hakkında telefonun oldukça hızlı ve segmentin akıcı deneyim sağlayan yeni bir üyesi olacağını söyleyen Cal Pei, böylece yıllardır amiral gemisi akıllı telefonlara iddialı örnekler çıkarttıkları gibi, orta segmenti de hareketlendireceklerinin altını çiziyor.

OnePlus Nord'un ne zaman piyasaya çıkacağı ise şimdilik belli değil. OnePlus Nord fiyatı ise Avrupa'da 500 Euro civarında olacak. En azından Cal Pei, bunu doğruladı.

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