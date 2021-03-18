İşte Philips'in Yeni Dokunmatik Monitörleri!

Evden kullanımdan ofis ortamlarına ve kamusal alanlara kadar ekranlar dört bir yanımızda. Bu ekranların çoğu, farklı gereksinimleri karşılıyor ve çeşitli uygulamalarda kullanılıyor. Belirli gerekliliklere yönelik bu ekranların bir türü de, dokunmatik ekranlardır. Philips monitörlerinin In-Cell touch ürün grubu (B1TC Serisi) rahat, hızlı tepki veren bir dokunmatik deneyimi sağladığından herkesin üretkenliğini artıracak nitelikte. Ancak oldukça spesifik, dayanıklı ve hatta daha da çok yönlü dokunmatik monitörler gerektiren bazı durumlar var: Bilgi noktaları (Points of Information), kiosklar ve mağaza içi uygulamalar. İşte böyle uygulamalar için, Philips monitörleri, halkın erişiminin olduğu yerlere kurulmak üzere tasarlanmış interaktif ekranları, yeni açık çerçeve dokunmatik monitörlerini (B1TFL Serisi) piyasaya çıkartıyor.
İnce ve hızlı masa üstü dokunmatik deneyim
Yeni B1TC Serisi'nde iki model bulunuyor: 23.8" (60.5 cm) 242B1TC ve 21.5" (54.6 cm) 222B1TC. İkisi de Gelişmiş In-Cell Touch (AIT) teknolojisine ve projektif kapasitif dokunmaya dayanıyor, bu da eş zamanlı olarak 10 noktaya kadar daha hızlı bir dokunma deneyimi için daha iyi bir iletimi ve sıradışı tepki sürelerini beraberinde getiriyor. In-Cell dokunma teknolojisi ince, 3 taraftan çerçevesiz bir tasarımı sağlarken IPS teknolojisi ise geniş görüntüleme açılarını garantiliyor. Ekranda, yansıma yapmayan bir kaplama olduğundan, Full HD çözünürlük ile birleştiğinde, her zaman muhteşem görüntüler sunuyor. 3H direnci ise ekranı çizilmelere karşı koruyor. Daha doğal, akıcı ve hızlı dokunma yanıt verebilirliği her ev, ofis ya da eğitim uygulamasının gereksinimlerini karşılıyor – ayrıca bütün bunlar Windows 10 ve farklı Android ve Linux sürümleri ile tak & çalıştır uyumluluğu sayesinde gerçekleşiyor.
24/7 dokunmatik kusursuzluk
Yeni B1TFL serisi dört modelden oluşuyor: 23.8" (60.5 cm) 242B1TFL, 21.5" (54.6 cm) 222B1TFL, 17" (43.2 cm) 172B1TFL ve 15" (38.1 cm) 152B1TFL. Hepsinde tek seferde 10 parmak ucunu kolayca tespit edebilen, akıcı yanıt verebilirlik sağlayan projektif kapasitif (P-Cap) dokunma teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, parmakların yanı sıra eldivenlerle1 de çalışıyor, bu yüzden de sıradışı derecede çok yönlü ve kamusal alanlara uygun. Bir başka spesifik özellik de uçtan uca 7H çizilme direncine sahip kaplama cam, bu da güvenli ve dayanıklı bir dokunmatik deneyim ve hem içeride hem de açık hava ortamlarında kolay temizlik ve dezenfeksiyon için gerekli. Ekranlarda ayrıca 350 nitten (242B1TFL) 450 nite (152B1TFL) kadar ekstra parlaklık ve parlak ışıkların altında ve hatta gün ışığında bile rahat bir kullanım için parlamayan bir kaplama da bulunuyor. Dört modelin dördü de IP65 (sadece önü) dereceli ve suya ve toza karşı koruma sağlayan yandan kapalı bir köpüğe sahip. Üstelik bu monitörler 24/7 en iyi hallerinde çalışmaya hazırlar, bu yüzden kullanıcılar sürekli çalışacaklarına güvenebilirler.
Tam ve kolay bağlantı
Tamamen çözüm odaklı bir yaklaşım kullanan bağlantı, mümkün olduğunca rahat olacak şekilde, belirli kullanımlar ve gereksinimler göz ardı edilmeden tasarlandı. Bu dokunmatik monitörler, Windows, Android ve Linux'un çeşitli versiyonları ile çapraz platform uyumluluğuna sahip. B1TC Serisi VGA, HDMI ve DisplayPort girişlerinin yanı sıra, üç USB-A 3.1 konektörüne de (biri hızlı şarjlı, USB-BC 1.2) sahip. B1TFL Serisi de VGA, DVI, HDMI ve DisplayPort girişlerinin yanı sıra, fazladan donanımı ve güç cihazlarını bağlamak için dahili bir USB hub (2x USB-A 3.1) ile donatıldı.
Açık çerçeveli modeller, manzara, portre ve yukarı bakacak şekilde kullanılabilir. Montaj sistemi, hem VESA seçeneklerini hem de L-Braket sistemini (kutuya dahil) mümkün kılarak çoğu kurulumu kapsamış oluyor. Öte yandan kablolu bir uzaktan kumanda ise OSD'yi kontrol ederek monitör kurulduktan sonra kolayca erişilebilir kalmasını sağlıyor.
Gelişmiş In-Cell modeller ise farklı standartları yerine getirmek için tasarlandı ve 3 taraftan çerçevesiz ve SmartStand'e sahip ince bir tasarıma, müşterilerin gereksinimlerine uyan ve üretkenliklerini ve konforlarını artıran bir Z tasarımı çift menteşeli ayağa sahip. Ayrıca VESA montajı da mevcut.
Konfor ve dayanıklılık sertifikalı
Sertifikalar, özellikle açık alanlar için doğru monitörün seçilmesinde önemli bir rol oynarlar: Bu uygulamalara özel, genellikle sık ya da aralıklı sert kullanımla karakterize olan, gerekli kalite düzeyi ya da korumayı sağlarlar. B1TFL Serisi güvenlik ve elektronik tehlikeler açısından temel sertifikalara sahip. Dahası EMI B Sınıfı sertifikasına sahipler.
İş, kişisel ve eğitim amaçlı kullanım da bu modeller ile karşılanır, işte bu yüzden B1TC Serisi, LowBlue Modu, Flicker-Free teknolojisi ve rahat bir görüntüleme deneyimi için neredeyse kâğıt gibi olan EasyRead'i sunar. Üstelik güvenli ve üst düzey bir deneyim ve üretkenlik için ES, TCO, EPEAT, TÜV ve TÜV Gözlerde Rahatlık (Eye Comfort) tarafından da tam sertifikalı.
Fiyatlandırma ve piyasada bulunabilirlik:
|
Model
|
Piyasaya çıkış
|
Üretici tarafından tavsiye edilen fiyat
|
152B1TFL
|
Mayıs 2021
|
475 USD
|
172B1TFL
|
Mayıs 2021
|
534 USD
|
222B1TFL
|
Nisan 2021
|
546 USD
|
242B1TFL
|
Mayıs 2021
|
558 USD
|
242B1TC
|
Nisan 2021
|
368 USD
|
222B1TC
|
Haziran 2021
|
332 USD
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