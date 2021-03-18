İşte Philips'in Yeni Dokunmatik Monitörleri!

Philips, yeni dokunmatik monitörlerini duyurdu. En uyumlu iş deneyimi için Gelişmiş In-Cell Touch, bilgi noktaları ve self-servis için açık çerçeve dokunmatik monitörler ve daha fazlası...

İşte Philips'in Yeni Dokunmatik Monitörleri!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Çarpı işareti nasıl yapılır? (×) Klavyede çarpı işareti yapılışı
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
Büyüktür işareti nasıl yapılır? (>) Bilgisayar klavyesinde büyüktür işareti
Artı eksi işareti nasıl yapılır? ± Klavyede artı eksi işareti nedir?

Günün En çok Okunanları
Apple'ın Yıllar Önce Windows ile Dalga Geçen Reklamı Döndü; Ama Tersten...
Apple TV'lere PS5 Dual Sense ve Xbox Series X Desteği Geliyor
HUAWEI, Petal Search'ü Geliştirmeye Devam Ediyor
Beklenen Telefon Geldi: İşte Samsung Galaxy A72 İncelemesi!
Yeni Land Rover Discovery Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri

 

 