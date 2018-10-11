İşte Rakamlarla Google Etkinliği
Google Pixel 3 etkinliği, şüphesiz en çok konuşulan etkinliklerden biriydi. Peki bu etkinlikte öne çıkan rakamlar, bizlere neler anlatıyor?
Geçtiğimiz gün düzenlenen Google etkinliği, şüphesiz en çok konuşulan etkinlikler arasında kendisine yer buldu. Google Pixel 3 ve pek çok yeni Google ürününün tanıtıldığı etkinliği sizin için rakamlarla ele aldık.
5 GHz: Chromecast, üç jenerasyonu geride bıraktı. Son iterasyon şu ana kadar başarılı ilerleyen serinin köklerinden ayrılmadı ve pek çok yeni yeteneğe de sahip oldu. 1080p yayın yeteneğini tüm televizyonlara 35 dolara getiren cihaz, şimdi 5GHz 8012.11ac Wi-Fi desteği ile daha sağlam bir internet bağlantısına da sahip.
10W: Google, endüstrinin standartlarını takip etmekte geç kalsa da bu yeniliklerle iyi bir uyum sağlamayı biliyor. 80 dolar fiyat etiketine sahip olan kablosuz şarj standı, telefonunuzu şarj olurken farklı işlevlere sahip olabilen bir akıllı ekrana dönüştürüyor. Bu sayede Pixel 3, Home Hub'ı alamasanız bile benzer bir deneyimi size sunabiliyor.
0 Hub: Philips ve Apple'ın akıllı lambalar üzerinde sürdüğü hüküm sona ermek üzere. Google ve GE, geçtiğimiz gün iş birliği yaparak Philips Hue'nun aksine ayrı bir bağlantı noktasına (hub) ihtiyaç duymayan akıllı lambalarını tanıttıklarını açıkladı. Bunun yerine bu akıllı lambalar herhangi bir Google Home hoparlörüne bağlanabiliyor.
7 inç dokunmatik ekran: Google'ın ilk görsel akıllı hoparlörü olan Home Hub, hiçbir akıllı ev aletinin girmediği bir yere girmeyi umuyor: yatak odanız. Bunun sebebi, Facebook'un geçen hafta duyurduğu ürkütücü akıllı cihazın aksine Google Home Hub'ın bir kameraya sahip olmaması.
29PPI: Bu sayı, Google'ın yeni Pixel Slate ikisi bir arada tablet-dizüstü hibridi bilgisayarının ekranındaki piksel yoğunluğunun 12.9 inçlik iPad Pro'dan ne kadar ne kadar daha fazla olduğunu ifade ediyor.
%40 daha gürültülü: Google Pixel 3'ün ekranının iki yanında bulunan hoparlörlerin Pixel 2'nin hoparlörlerine oranla ses seviyesi çok daha yüksek.
Doğan Kürşat Aktaş
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