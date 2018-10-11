İşte Rakamlarla Google Etkinliği

Google Pixel 3 etkinliği, şüphesiz en çok konuşulan etkinliklerden biriydi. Peki bu etkinlikte öne çıkan rakamlar, bizlere neler anlatıyor?

İşte Rakamlarla Google Etkinliği

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