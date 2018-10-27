İşte Red Dead Redemption 2 İnceleme Notları
Rockstar'ın yeni oyunu Red Dead Redemption 2 henüz piyasaya çıktı ancak şimdiden bir efsane oldu diyebiliriz. İşte RDR2 inceleme notları!
Red Dead Redemption 2'yi bizler de pek çok oyun sever gibi uzunca bir zamandır bekliyorduk. İlk oyunu da 2010 yılında severek oynamıştık. Araya giren 8 yıllık süreçte nelerin değiştiğini az çok zaten sizler de bizler gibi bu süre zarfında yayınlanan fragmanlardan, oyun hakkında çıkan söylentilerden biliyorsunuz. Ancak daha fazlasını keşfetmek için kuşkusuz Red Dead Redemption 2'nin dünyasına dalmak gerekiyor. Bize de Red Dead Redemption 2 henüz ulaştı ve muhtemelen hafta sonu boyunca başından kalkmayacağız. Bu süre sonunda da kuşkusuz bizler de Red Dead Redemption 2 incelemesi ile Rockstar'ın yeni efsanesi hakkındakdi fikirlerimizi sizlere aktaracağız. Ama ondan önce, Red Dead Redemption 2'yi ilk edinen yurt dışı yayınlarının eleştirmen notlarını aktaralım. Zira Red Dead Redemption 2, yurt dışındaki otoriteler tarafında da büyük yankı bulmuş durumda.
GamesRadar+'dan David Meikelham, Red Dead Redemption 2 incelemesinde, Red Dead Redemption 2'yi GTA V, Metal Gear Solid 5 ve The Witcher 3 gibi klasik yapımlarla aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ve adeta taş gibi bir oyun olduğunun altını çizerek, Red Dead Redemption 2'ye 5 yıldız vermiş. Oyunun hikaye bütünlüğünün çok etkili ve iyi bir şekilde aktarıldığını söyleyen Meikelhem, oyunculara açık açık şunu söylüyor: "Eğer bu yıl sadece bir oyun alacaksanız, bu kesinlikle Red Dead Redemption 2 olmalı".
Kotaku'dan Red Dead Redemption 2'yi inceleyen Kirk Hamilton, incelemeye herhangi bir puan vermemiş ancak yazdıklarıyla çok olumlu bir izlenim bırakmış. Red Dead Redemption 2'nin bir kalbi olduğunu söyleyen Hamilton da tıpkıa David Meikelham gibi oyunun hikayesine dikkat çekmiş. Aynı zamanda Red Dead Redemption 2'nin doğa tasfirine de hayran kaldığını açıklayan Hamilton, Red Dead Redemption 2'nin nefes kesici olduğunu düşündüğünü aktarmış incelemesinde.
The Guardian yazarı Keza McDonald, Red Dead Redemption 2 için bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Kesinlikle çok gerçekçi bir video oyunu olduğunu anlatan McDonald, vahşi dünyanın Red Dead Redemption 2'de çok iyi tasfir edildiğini ifade etmiş. Rockstar senaristlerinin bir grup haydutun hikayesinin mükemmel bir şekilde anlattığını da söyleyen yazar, Red Dead Redemption 2'ye 5 üzerinden 5 yıldız vermiş.
Oyun severlerin uğrak noktası olan IGN ise Red Dead Redemption 2'ye yine tam puan veren sitelerden. IGN yazarı Luke Reilly, Red Dead Redemption 2 için Rockstar'ın en özgün oyunu olduğunu söylüyor. Keşfedilecek ve yapacak çok şeyin olduğu, tanışacak ve konuşacak pek çok insanın oyunda oyuncuları beklediğini söyleyen Reilly, Red Dead Redemption 2'nin Rockstar'ın en büyük başarısı olmadığının da altını çiziyor.
Rockstar'ın Red Dead Redemption 2 ile bir kez daha çıtayı yükseğe çektiğini söyleyen Gameinformer yazarı Matt Bertz, Red Dead Redemption 2'ye 10 üzerinden 10 vermiş. Açık dünyanın derinliğine dikkat çeken yazar, her oyuncunun mutlaka Red Dead Redemption 2'yi deneyimlemesi gerektiğini yazmış.
Red Dead Redemption 2, görünüşe göre tüm otoriterlerden tam puan almayı başarmış. Bizim de ilk intibamız muhakkak fazlasıyla iyi yönde. Red Dead Redemption 2'de ilerleyen saatler bizlere neler getireceğini şimdilik bilmiyoruz, fakat karşımızdakinin senenin en iyi olduğunu söylemek zor değil. Peki, sizler ne düşünüyorsunuz? Red Dead Redemption 2 sizce nasıl? İlk oyunu oynadınız mı ve Red Dead Redemption 2'yi satın almayı düşünüyor musunuz? Hemen aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
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