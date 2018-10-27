İşte Red Dead Redemption 2 İnceleme Notları

Rockstar'ın yeni oyunu Red Dead Redemption 2 henüz piyasaya çıktı ancak şimdiden bir efsane oldu diyebiliriz. İşte RDR2 inceleme notları!

İşte Red Dead Redemption 2 inceleme notları

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Yerli Elektronik Ürünler

Oyuncular buraya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Galaxy S10'dan Kulaklık Girişi Sürprizi
Yeni, Yüksek Çözünürlüklü 30 Duvar Kağıdı
Microsoft, Chrome Kullanıcılarına Soru Soruyor
Vodafone "V-Yaşam" ile Geleceğe Taşıyacak
Western Digital'den En Büyük HDD Geldi!

İlginizi çekebilir