İşte Şehirli Maceraperestlere Güzel Hediye!

25 güne kadar çıkan pil süresi, 14 farklı askeri testi başarıyla geçmesiyle verdiği güven ve akıllı telefon bağlantısı olmadan da devrede olan GSP işleviyle HONOR Watch GS Pro yeni yılda yeni keşiflere güvenle çıkmak isteyenler için güzel hediye seçeneği. İşte HONOR Watch GS Pro özellikleri!

İşte Şehirli Maceraperestlere Güzel Hediye!

Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, yeni yıl hediyeleri için en iyi alternatifleri sunuyor. Yeni akıllı saat HONOR Watch GS Pro, benzersiz yüksek hassasiyetli çift uydu konumlandırma sistemi, Rotadan Dönüş ve anlık hava değişimlerini öngören barometre gibi özellikleriyle kullanıcıların yeni yerler keşfederken kaybolma riskini ortadan kaldırıyor. HONOR Watch GS Pro, GPS dışında GLONASS uydu konumlandırma sistemiyle de öne çıkıyor.  

25 güne kadar pil ömrü, 50 metreye kadar suya dayanıklılık

HONOR Watch GS Pro, 25 güne dek uzayan pil süresi ile doğadayken maceranın keyfini daha fazla çıkarmanızı sağlıyor. Gündoğumu ve günbatımı saatlerini veren akıllı saat, yine Ay'ın doğumu ve batımıyla birlikte bulunduğu evre bilgisiyle hareketlerinizi planlamanızı kolaylaştırıyor. 

HONOR Watch GS Pro, 50 metreye kadar da suya dayanıklılığa sahip olan ve ABD ordusunun askeri standartlara uygunluk için belirlediği MIL-STD-810 testlerinden başarıyla geçti. Akıllı saat, bu testlerde 70 derece yüksek ve eksi 40 derece düşük sıcaklık, tuz spreyi, nem, kum, toz, şok ve titreşim gibi 14 farklı ve dayanıklılık sınavını başarı elde etti. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 17 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV ve bluetooth kulaklık sürprizi
18 Aralık 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV ve akıllı bileklik fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Günün En çok Okunanları
Nintendo Switch'e Gelecek Oyunlar Tanıtıldı!
Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölümle sonuçlanıyor?
İşte Şehirli Maceraperestlere Güzel Hediye!
Telefonların Su Geçirmez Olduğunu Gösteren IP Değeri Tam Olarak Nedir?
Apple CEO'sundan "Büyük Hedef" Çağrısı

 

 