İşte Şehirli Maceraperestlere Güzel Hediye!

25 güne kadar çıkan pil süresi, 14 farklı askeri testi başarıyla geçmesiyle verdiği güven ve akıllı telefon bağlantısı olmadan da devrede olan GSP işleviyle HONOR Watch GS Pro yeni yılda yeni keşiflere güvenle çıkmak isteyenler için güzel hediye seçeneği. İşte HONOR Watch GS Pro özellikleri!