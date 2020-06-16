İşte Sony'nin Milyar Gigabytelık Dev "Depolama Dolabı"

Sony'nin en son optik veri depolama çözümü kendini gösterdi. İşte Japon şirketin milyar gigabyte'lık "depolama dolabı."

  • Ercan Uğurlu
İşte Sony'nin Milyar Gigabytelık "Depolama Dolabı"

Sony'nin özellikle kurumsal bilişim teknolojileri, eyalet ve yerel yönetim, sağlık ile eğitim kurumları için geliştirdiği en son optik veri depolama arşivleme çözümü, milyar gigabyte'lık veriyi bir arada tutabilen devasa dolaplardan oluşuyor.

Şirketin, Gen3 PetaSite Optik Disk Arşivi teknolojisi, iki kapılı bir gardırop büyüklüğünde disk dolaplarından oluşuyor ve burada her ünitede 3 milyon terabyte'lık alan sağlanıyor. Ayrıca bu ana ünitede 535 adede kadar 5.5 TB kapasiteli karuşlar yer alırken, Sony, PetaSite adını verdiği bu çözümü için 100 yıla kadar raf ömrü sunuyor.

Sony'nin bu sisteminde yer verdiği OCD5500R 5.5 TB WORM kartuşları 1 milyon kez okuma döngüsüne sahipken, bu sistem yüzde 90'a kadar neme, 60 derece sıcaklıklara kadar da korumalı yapıda tasarlanmış durumda.

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