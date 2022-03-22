Itopya Ankara Mağazası İlginin Odağı Oldu

IT ve Gaming teknoloji ürünlerin satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere benzersiz çözümleri, 1.500 m2 'lik 3. mağazası açılışıyla Ankaralı teknoloji severlerle buluşturan Itopya, açılışında yoğun bir ilgiyle karşılandı ve kendinden beklenen açılış heyecanını yerine getirmenin haklı gururunu yaşadı.
Mağaza açılışında pek çok fenomenin orada hazır bulunup severleriyle buluşmasının yanında, yenilikçi mağaza tasarımı ve o güne özel olarak planlanan kampanyalarla 3. Mağaza açılışına bir şenlik havası katıldı ve soğuk havaya aldırmayan yüzlerce Teknoloji tutkunu bu fırsatlardan faydalanmak amacıyla girişte uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Pek çok oyun sever, keyifli anlar yaşadığı açılış gününde, hem Dünyaca ünlü markaların mağaza için stantları ziyaret edildi ve o güne özel deneyimleme şansı yakalandı.
Yaşanılan bu deneyimi 5. Yaş kutlamalarıyla devam etmeye hazırlanan Itopya, yine birbirinden benzersiz ürünler ve rekabetçi kampanya avantajları ile yine ilginin odağı olma yolunda hızla ilerliyor ve sizleri bekliyor.
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