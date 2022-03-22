Aquarian Space İsimli Bir Şirket, Ay ve Mars'a İnternet Götürmek İstiyor

Erken aşamadaki bir uzay internet projesi, Dünya, ay ve potansiyel olarak Mars'ı geniş bant ile bağlamak amacıyla geliştirme ve teknik incelemeler üzerinde çalışmak için 650.000 dolarlık temel finansman aldı.
Aquarian Space, Draper Associates'in fonunu 17 Mart Perşembe günü, 4K video akışı için yeterince hızlı, gelecek yıllarda Dünya, ay ve Mars arasında yüksek hızlı internet getirme nihai hedefi doğrultusunda bir adım olarak duyurdu. Şirket, 2024 yılına kadar ilk ay iletişim sistemini kurmayı hedefliyor.
Aquarian tarafından yapılan açıklamada, girişimin vizyonunun, saniyede 100 megabit hıza sahip "ticari yüksek veri hızı, yüksek hızlı teslimat uydu ağları" üzerine kurulu Solnet adını verdiği şeyi hayata geçirmek olduğu belirtildi.
Aquarian Space CEO'su Kelly Larson yaptığı açıklamada, "2021'de ayın üzerinde ve çevresinde 13 uzay aracı, yörünge aracı ve gezici vardı" dedi ve devam etti: "2030'a kadar, milyarlarca dolarlık bir ay ekonomisi yaratacak yaklaşık 200'e sahip olacağız. Ancak bu, sağlam, güvenilir Dünya'dan aya iletişim olmadan gerçekleşemez."
Aquarian Space, NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programına katılan birkaç şirketle teknik incelemeler gerçekleştiriyor. Şirket, ABD'deki diğer şirketlerle birlikte ve uluslararası olarak ay görevlerini hedeflediğini söylüyor.
CLPS, 2020'lerin sonlarında, insanları bu on yıl içerisinde Ay'a göndermeyi amaçlayan NASA'nın Artemis programını desteklemek için birkaç faydalı yükü, iniş aracını ve diğer bilimsel ekipmanı Ay'da çalıştırmaya başlayacak.
Aquarian'ın umudu, etkileşimde olduğu çeşitli şirketlerle "2024 yılına kadar uçtan uca veri ve iletişim hizmetleri" getirmek ancak, müşterilerin Aquarian'ın teknolojisine uyum sağlamak için tasarımlarını değiştirmeleri gerekmeyeceğini söylemenin dışında bir detay açıklanmadı.
Aquarian sonunda Solnet adlı uzay tabanlı bir veri aktarımı hizmeti başlatmayı planlıyor, ancak şu ana kadar ne tür uydular kullanmayı planladığı veya bu uyduları uzaya nasıl taşıyacağı gibi teknik ayrıntıları yayınlamış değil.
Aquarian, yüksek hızlı internetin yanı sıra planına, uzay enkazına bakmak, uzay havasını takip etmek ve Ay'dan Mars'tan bilimsel bilgi sağlamak gibi yönler için uzay durumu farkındalığını dahil etmeyi amaçlıyor...
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