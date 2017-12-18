iTunes, Microsoft Store'a Gelecek mi?
Apple, iTunes'un Microsoft Store'a gelip gelmeyeceğini, gelecekse ne zaman geleceğini açıkladı!
Bu yılın erkan aylarında gerçekleşen Build 2017 konferansında Microsoft, iTunes'un Windows Store'a (şimdiki ismiyle Microsoft Store) 2017'nin sonuna kadar geleceğini duyurmuş ve herkesi şaşırtmıştı. Ancak farkındaysanız yılın bitmesine sadece bir kaç gün kaldı ve hala iTunes'dan bir haber yoktu, ancak Apple'ın yeni yaptığı açıklamaya göre iTunes'un Microsoft Store'a gelmesi biraz gecikecek.
"iTunes'u bütün bir tecrübe olarak sunabilmek için Microsoft'la birlikte çalışıyoruz, ancak bunu başarabilmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var."
Microsoft Store'a gelecek olan iTunes'un şu an macOS için hizmette olan uygulamadan farklı olmayacağını düşünüyoruz. Uygulama Desktop Bridge ile çevrildiği için şimdilik sadece bilgisayarlarda çalışacak. Yani Xbox, Mixed Reality ve Windows Mobile gibi diğer Windows 10 platformları iTunes'a hemen kavuşamayacak.
Ali Ruhi Öztürk
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