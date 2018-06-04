Jack Dorsey'e Göre Tek Para Birimi, Bitcoin Olacak
İnternetin önemli ismi, yakın bir gelecekte hayatımızdaki tek para biriminin Bitcoin olacağını düşünüyor!
Her ne kadar dünyanın büyük bir kısmının halen Bitcoin hakkında çok fazla fikri olmadığı gerçeği karşımızda dursa da, Twitter CEO'su Jack Dorsey, önümüzdeki 10 yıl içerisinde dijital para biriminin gezegeni yöneteceğini düşünüyor. The Times ile bir süre önce yaptığı bir röportajda Dorsey "en sonunda Dünya tek bir para birimine sahip olacak, internet tek bir para birimine sahip olacak" cümlelerini kurdu ve "bu para biriminin bitcoin olacağına inandığını" söyledi.
Bitcoin ve kripto para birimleri halen alışverişler için pek sık kullanılmıyor ve bu para birimlerini alan pek çok kişi, dijital para birimlerini değerlerinin yükseleceği düşüncesi ile bir yatırım olarak görüyor. Ayrıca yüksek transfer bedelleri, değer belirsizliğinin çok fazla olması ve mağazaların bu para birimlerini pek tercih etmiyor olmaları, bitcoin'in normal bir para birimi olarak kullanılmaya başlamasını yavaşlatan etkenler arasında.
Ancak bu durum, Dorsey'nin bitcoin'e olan inancını sarsmış değil. Dorsey, Twitter'ın yanı sıra mobil ödeme firması Square'in de CEO'luğunu yapıyor. Square, Ocak ayında yaptığı bir açıklama ile neredeyse tüm Cash uygulaması kullanıcılarının bitcoin satın almalarına ve satmalarına izin vereceğini duyurmuştu.
O sırada Dorsey, bir tweet aracılığıyla bu kararın "herkes için daha fazla finansal erişime yönelik uzun süreli bir yol olarak görüldüğünü" belirtmişti...
Levent Öztürk
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