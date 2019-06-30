Japon Devinden Özel Netflix Ayarı

Japon devinin OLED TV modellerinde, önceden ayarlanmış özel bir Netflix Modu da olacak!

  • Ercan Uğurlu
Panasonic TV'lere Özel Netflix Modu

Netflix her geçen gün popüleritesini arttırmaya devam ederken iş ortaklarını da genişletiyor. Geçtiğimiz sene tanıtılan Ayarlanmış Netflix Modu, ilk etapta sadece Sony'nni Master serisi A9F OLED ve Z9F LED TV'lere sunulmuştu. Ancak şimdi diğer markalarda da benzer Netflix deneyimi karşımıza çıkıyor.

Netflix Calibrated Mode, artık Panasonic OLED TV'lerde de halihazırda sunulacak. Bu şekilde 4K ve HDR da dahil olmak üzere Netflix'teki tüm içerikleri destekleyecek olan bu mod, bu sayede daha zengin bir görsellikle beraber stüdyo kalitesinde daha keyifli bir seyir deneyimi yaşatacak.

Ayarlanmış Netflix Modu'nun hangi Panasonic OLED TV modellerine geleceği ise şimdilik bilinmiyor. Ancak muhtemelen bu özel modu, yeni seri Panasonic OLED TV'lerde görebileceğiz.

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