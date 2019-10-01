Japonya'dan 5 Sıra Dışı Teknoloji
Çin'in yükselişiyle eskisi kadar konuşulmayan Japonya, birbirinden ilginç teknolojilerle hayatımıza tekrar giriyor!
Japon markaların piyasayı elinde tuttuğu, Walkman'lerden plazma TV'lere her şeyin üzerinde "Made in Japan" ibaresini gördüğümüz günler geride kaldı. Bugün Çin her şeyi değiştirmiş durumda. Bu yazımızda Tokyo'ya doğru bir dönüş yapıp, dünyanın en yüksek gelirli ülkelerinden birinde ortaya çıkan yenilikçi, biraz da garip fikirleri gözden geçirdik. İşte Japon şirketlerden çıkan ilginç yapay zeka, "akıllı sanat" ve insan-hayvan teknolojileri.
1. Inupathy Köpek His Sensörü
Köpeğinizin nabzını devamlı olarak ölçen bu giyilebilir cihaz, üzerindeki renkli ışıklarla köpeğinizin ruh hali hakkında size bilgi veriyor. Siz sormadan söyleyelim, cihaz kediler için uygun değil.
2. Mui Pillar Memories Akıllı Sanat Sistemi
Bir "akıllı sanat sistemi" olduğunu söyleyen hashira no kioku konsept modeli, ahşap sütuna bağlanan bir dokunmatik ekran. Çocuğunuzun boyunu kalemle kütük üzerinde ölçtüğünüzde, boy ölçümünü tam olarak görebiliyor ve ölçümü kaydedebiliyorsunuz.
3. ispace HAKUTO-R
Japonya bir "Ay ülkesi" olabilir mi? Tokyo merkezli uzay şirketi ispace, Ay'da iş yapacak özel şirketlere bir araç sunmak istiyor. HAKUTO-R programı, 2021'de Ay'ın yörüngesine girmeyi, 2023'te ise Ay'a inmeyi planlıyor.
4. Holographic Whisper
Holographic Whisper, odada sadece sizin duyabileceğiniz, yönlü sesler üretebiliyor. Cihazın herkese açık alanlarda kullanılma potansiyeli de var.
5. Yukai Qooboo Minder
Hayvan sahibi olmak istiyorsunuz, ancak bir yandan da olamıyorsunuz. O halde bir Qoobo (165 dolar) alarak dokunduğunuzda gerçekçi tepkiler veren kediye benzer bir kuyruğu olan bu cihazı okşamak sizi bir süre oyalayabilir.
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