John Wick 3, Beklentilerin Ötesine Geçti!
Keanu Reeves'in yeni filmi John Wick: Chapter 3- Parabellum, gişede inanılmaz bir başarı elde etti!
- Barış Terun
Matrix üçlemesinden sonra aldığı rollerle yerden yere vurulan ve hatta en kötüleri temsil eden Golden Raspberry'de "En Kötü Oyuncu" unvanına layık gösterilen Keanu Reeves, yeniden doğdu. Reeves, John Wick rolüyle Golden Raspberry'de "Redemption" yani "Kurtuluş" ödülüne layık görüldü.
Keanu Reeves'in yanı sıra Halle Berry, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Anjelica Huston ve Ian McShane gibi bol ödüllü oyunculardan oluşan John Wick: Chapter 3 - Parabellum, Chad Stahelski tarafından yönetildi.
Dünya çapında 17 Mayıs 2019 tarihinde gösterime giren yapım, 17-19 Mayıs tarihleri arasında 57 milyon doları aşan gişe hasılatı elde etti. Avengers: Endgame, aynı dönemde 29.4 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.
Elbette Avengers: Endgame'in sinema salonlarındaki son demlerini yaşadığını söyleyebiliriz. Yapım şimdiye kadar 2.7 milyar dolar gişe hasılatına ulaştı ve eğer büyük bir sürpriz yaşanmazsa; Avatar'ı geçip tarihin en çok izlenen filmi sıfatını kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yine de John Wick 3'ün başarısı hayret uyandırıcı seviyede...
John Wick'in devam filmi yapımcı stüdyo tarafından resmen onaylandı. Serinin dördüncü yapımı 21 Mayıs 2021 tarihinde gösterime girecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın