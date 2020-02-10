Joker ile Oscar alan Joaquin Phoenix hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek

92. Akademi (Oscar) Ödülleri sahiplerini buldu, çok konuşulan 'Joker' filminin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne ulaştı. Joker'le yıldızını parlatan Joaquin Phoneix kimdir? diyorsanız Oscarlı oyuncu hakkındaki az bilinenleri derledik:
- Joaquin Rafael Bottom olarak dünyaya geldi. Joaquin Phoenix, Porto Rico'da dünyaya geldi. Adı Joaquin Rafael Bottom idi.
- Ailede herkesin River, Rain gibi pastoral isimleri vardı, bu yüzden ismini Leaf olarak değiştirdi. Liseye kadar Leaf ismini kullandı. Sonrasında kendi ismini kullanmaya devam etti.
- Çocukluğu, 4 kardeşi ve annesi Arlyn, babası John Lee ile Güney Amerika'da seyahat ederek geçti.
- Annesinin çevresi ile küçük yaşta kardeşlerin hepsinin reklam filmlerinde oynamaları için bir menajer bulundu.
- Menajerin ayarladığı reklam filmlerinin çoğunu geri çevirdiler. Çünkü Joaquin Phoenix ve kardeşlerinin hepsi birer vegandı. Reklam için et, süt, abur cubur dışında seçenekler gerekiyordu.
- Joaquin Phoenix, 3 yaşından beri vegan. Ailesi tarafından vegan olarak yetiştirildiği için erken yaşlardan itibaren vegan yaşam tarzını benimsedi. Halen hayvan haklarını koruyan kuruluşlara destek veriyor ve geçmişte de hayvan istismarıyla alakalı kampanyalarda yer aldı.
- Joaquin Phoenix'in dudağındaki izi birçoğunuz fark etmişsinizdir. Bunun arkasındaki sebep kaza ya da bir hastalık değil. Joaquin Phoenix, doğduğunda bu iz vardı.
- Joaquin Phoenix, 1982 yılında Seven Brides for Seven Brothers adlı sitcom dizide kardeşi River Phoenix ile birlikte rol aldı.
- 1986 yılında SpaceCamp adlı filmde Max karakteriyle film dünyasına adım attı.
- Abisi River Phoenix ise, ailenin başrol sinema oyuncusu olmuştu bile. Stand By Me, Running On Empty ve My Oqn Private Idaho filmleri ile popüler olmaya başlamıştı. Bu Joaquin'de biraz burukluk yarattı.
- Ardından oyunculuğa biraz ara verdi ve babası ile Meksika ve Güney Amerika seyahatine çıktı.
- 1993 yılında River Phoenix, Johnny Depp'in de ortaklarından olduğu The Viper Room adlı barda aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti.
- Sonrasında Joaquin oyunculuğa döndü ve Nicole Kidman ile 1995 yılında To Die For adlı filmde rol aldı. Sonrasında U Turn, Inventing the Abbotts, Clay Pigeons adlı filmlerde oyunculuk yaptı.
- 2000 yılında Joaquin Phoenix, akıllara kazınan oyunculuğuyla Gladyatör'de rol aldı. En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar Ödülü'ne aday oldu.
- 2000'lere hızlı giriş yapan Joaquin Phoenix'in, Signs, Hotey Rwanda, Walk The Line filmleri piyasaya sürüldü.
- 2010 yılında Joaquin Phoenix oyunculuğu bırakıp rap müzik kariyerine başlayacağını duyurdu. Ardından bunun yeni çekeceği bir belgesel film için tanıtım olduğu ortaya çıktı.
- Ardından The Master, Her, Inherent Vice adlı filmlerdeki etkileyici performansları ile çeşitli ödüllere aday gösterildi.
- 2019'a geldiğimizde ise Joker filminde Joker adlı karakter ile karşımıza çıktı. Bu Joaquin'in kariyerindeki zirveyi görüşü diyebiliriz.
- Joaquin Phoenix, kariyeri boyunca 30'dan fazla filmde rol aldı.
- Joker'in ikonik gülüşünü oluşturması 4 ay sürdü. Epilepsi hastalığının bir etkisi olarak Joker karakterinin yaşadığı ve bir türlü engelleyemediği gülme tarzının korku, dehşet ve üzgünlüğü de yansıtması gerekiyordu. O yüzden tamamen Joker'e özel bir gülüş şekli olması gerekiyordu. Aylarca insanların gülüşlerini gözlemledikten sonra Joaquin Phoenix, Joker'in ikonik gülüşünü ortaya çıkardı.
- Laddet 49'da canlandırdığı itfaiyeci karakter için, bir ay boyunca gerçek bir itfaiye istasyonunda çalıştı.
- Joker filmindeki karakter için 20 kilo verdi. Joaquin, bu rol için kilo alması gerektiğini düşünmesine rağmen filmin yönetmeni Todd Philips tam tersi kilo vermesi gerektiğini söyledi. Ve ikna olan Joaquin Phoenix, Joker karakteri için yaklaşık 20 kilo verdi.
- Joaquin Phoenix, Johnny Cash'i canlandırdığı rolüyle En İyi Soundtrack dalında Grammy Ödülü kazanmıştı.
- 3 kez Oscar Ödülü adaylığı var Joaquin Phoenix'in. Gladiator ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Walk The Line ve The Master ile En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilmişti.
- Hayranlarıyla fotoğraf çektirmekten hoşlanmıyor. Bunun yerine onlarla birkaç dakika olsa dahi sohbet etmeyi daha cazip buluyor.
JOKER FİLMİ FRAGMANI
JOKER- Türkçe Altyazılı Son FragmanYeni fragman. #Joker yakında sinemalarda. Başrolde Oscar adayı Joaquin Phoenix ve Oscar Ödüllü Robert De Niro’nun bulunduğu ‘Joker’ Warner Bros. Pictures ile daha önce hiç karşınıza çıkmayan orijinal bir hikaye ile dev ekranlara geliyor. Filmin yapımı ve yönetmenliği Oscar adayı Todd Phillips’e ait. Filmin diğer oyuncuları ise şöyle sıralanıyor: Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Frances Conroy (Dizi “American Horror Story,” Hulu’s “Castle Rock”), Marc Maron (Dizi “Maron,” “GLOW”), Bill Camp (“Red Sparrow,” “Molly’s Game”), Glenn Fleshler (Dizi “Billions,” “Barry”), Shea Whigham (“First Man,” “Kong: Skull Island”), Brett Cullen (“42,” Netflix’s “Narcos”), Douglas Hodge (“Red Sparrow,” Dizi “Penny Dreadful”) ve Josh Pais ( gelecek“Motherless Brooklyn,” “Going in Style”). DC karakterlerinden esinlenilen, Phillips’in yönettiği filmin senaryosu Scott Silver (“The Fighter”) ve Phillips ile birlikte yazıldı. Filmin yapımı Phillips, Bradley Cooper ve Emma Tillinger Koskoff ile ortak bir çalışmayla gerçekleşti. Yönetici yapımcılığını ise Walter Hamada, Michael E. Uslan, Aaron L. Gilbert, Joseph Garner, Richard Baratta ve Bruce Berman üstlendi. Kamera arkası yaratıcı ekibinde görüntü yönetmeni Lawrence Sher (gelecek “Godzilla: King of the Monsters,” “The Hangover” üçlemesi ), yapım tasarımcısı Friedberg (“Selma,” “The Amazing Spider-Man 2”), editör Jeff Groth (“War Dogs,” “The Hangover Part III”) ve Oscar ödüllü kostüm tasarımcısı Mark Bridges (“Phantom Thread,” “The Artist”) bulunuyor. Warner Bros. Pictures sunumu, Village Roadshow Pictures, BRON Creative, Joint Effort Production işbilirliğiyle Todd Phillips filmi ‘Joker’ Dünya çapında Warner Bros. Pictures dağıtımıyla Ekim ayında vizyon girmesi bekleniyor.
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