Jony Ive'e Göre iPhone X Evrim Geçirecek
Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive'a göre iPhone X, önümüzdeki zaman içinde evrim geçirerek şu an yapamadığı şeyleri yapabilir hale gelecek.
Çok beklenen iPhone X geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı, geçen hafta ise piyasaya sürüldü. Şu an amiral gemisine sahip olanlar, Apple'ın sunduğu tecrübeden çok memnunlar. Apple'ın Baş Tasarım Görevlisi Jonathan Ive'ın yaptığı açıklamada yenilikçi telefonun geleceğinin daha bile fazla yenilikle dolu olduğunu söyledi.
Wallpaper ile yaptığı röportajda Ive şöyle konuştu: "Bu tip genel amaca sahip olan ürünler her zaman beni büyülemiştir. Bana sorarsanız iPhone X ile ilgili en göze çarpan özellik, onun özelliklerinin yazılıma ne kadar başlı olduğudur. Yazlımın doğası gereği, bu cihaz zamanla birlikte evrim geçirerek gelişmeye devam edecek. 12 ay içerisinde iPhone X şu an yapamadığı bir çok şeyi yapabilir hale gelecek. Bence bu olağanüstü bir şey. Geriye baktığımızda çok farklı bir telefon göreceğiz ve cihazın ne kadar evrildiğine şahit olacağız.
Bence sürekli evrim geçiren ve farklı özellikler kazanan bir cihaz çok daha ilginç ve büyüleyici."
Şimdilik önümüzdeki 12 ay içerisinde gelecek olan yenilikler hakkında spesifik bir bilgi paylaşılmadı, ancak cihaz gerçekten boş bir tuval gibi diyebiliriz. Yeni, güçlü ve farklı donanımı esnek ve geniş bir yazılım yelpazesini destekleyen iPhone X, yeni işletim sistemi güncellemeleri ve uygulamalarla hiç bir akıllı telefonun şimdiye dek başaramadığı şeyleri başaracağını vaat ediyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın