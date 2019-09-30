"Joy-Con Kayması" Mahkemelik Oldu
"Joy-Con kayması" olarak adlandırılan sorun, oyun devinin başını ağrıtacağa benziyor!
- Ercan Uğurlu
Nintendo, geliştirdiği Switch konsolu ile bir kez daha mobil oyun platformunu canlandırırken, aynı zamanda fanlarının konsol tutkusunu da ateşlemiş oldu. Nintendo Switch ile hem TV başında hem mobil platformda oyun eğlencesi sunan Nintendo, Switch Lite ile de tamamen mobil oyunculara hitap ediyor bilindiği gibi. Özellikle platforma çıkan popüler oyunlarla da adından bir hayli söz ettiren konsol, ne yazık ki şimdilerde Nintendo'yu mahkeme koridorlarına taşıyacak gibi görünüyor.
Evet, Nintendo'nun başı Switch ile belada. Bir süredir bazı kullanıcılardan gelen "Joy-Con kayması" olarak da tabir edilen kontrolcü sorunları sebebiyle tüketicilerin tepkilerine maruz kalan Nintendo, bu kez de avukatlarla karşı karşıya gelmiş durumda. Avukatlar, Nintendo Switch'in Joy-Con kontrolörünün kusurlu olduğunu iddia ediyor.
Birçok kullanıcıyı olumsuz olarak etkileyen Joy-Con, kendi kendine hareket ederek oyun tadını kaçırırken, Nintendo durumun farkında olduğunu ve sorunun, kullanıcıların zaman içinde kontrolörleri aşındırmasından kaynaklanabileceğini belirtiyor. Ancak öyle ki, son gelen şikayetler, "Joy-Con kaymasının" Switch Lite'ta ilk 20 saat içinde ortaya çıktığı yönünde.
Bunun sonucunda Nintendo, şu sıralar avukatlar tarafından ziyaret ediliyor. Bakalım Nintendo bu sürecin içinde nasıl çıkacak ve nasıl bir açıklamada bulunacak.
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