Kablosuz Şarj, 2023 Yılında Öncelik Kazanabilir
Eğer analiz uzmanlarının tahmini doğru ise kablosuz şarj teknolojisi hayatımızın merkezinde kendine bir yer bulabilir
- Doğan Kürşat Aktaş
IHS Markit tarafından yapılan bir araştırma, kablosuz şarj teknolojisinin yakın zamanda yükselişe geçeceğini öne sürüyor. IHS Markit'in belirttiği rakamlara göre kablosuz güç iletici ve alıcıların oluşturduğu ürün kategorisi, 7.5 milyar dolarlık dev bir pazara dönüşecek.
Kablosuz şarj teknolojisi akıllı telefonlarda son birkaç senedir bulunan bir özellik ve şu anda Apple'ın iPhone XS ve Samsung'un Samsung Galaxy S9 gibi amiral gemisi modellerinde de öne çıkan bir özellik ancak şu an için bu özelliğin öncelikli olarak kullanıldığı söylenemez. Bugünün rakamları, yıllık bazda 450 milyon adet kablosuz güç aktarımı ekipmanının tedarik edildiğini gösteriyor. Analiz uzmanlarına göre bu sayı kullanıcıların bu teknolojinin sunduğu kullanışlılığın farkına varması ve kablosuz şarj teknolojisine güvenmesi ile hızla artabilir.
Bu artışı akıllı telefonların getireceği bariz. Analiz uzmanlarına göre 2019-2023 yılları arasında yapılması muhtemel 6 milyar kablosuz güç iletim ekipmanı sevkiyatının 4.6 milyarı akıllı telefonların sebebiyle yapılacak. Ancak 6 milyar sevkiyat rakamına giyilebilir teknoloji ürünleri ve elektronik diş fırçası gibi küçük ev aletleri de giderek artan bir katkıda bulunacak.
IHS Markit'in baş kablosuz güç ekipmanları araştırmacısı Dinesh Kithany, "Tüketicilerin ve akıllı telefon üreticilerinin odaklarının kablosuz şarj teknolojisinden uzaklaşması, bu teknolojinin alanının daha çok giyilebilir teknoloji ürünlerine, sağlık ekipmanlarına, mutfak aletlerine, elektrikli araçlara ve diğer tüketim ve endüstri uygulamalarına kaymasına sebep oldu." cümleleri ile kablosuz şarj teknolojisinin geleceği hakkındaki düşüncelerini belirtti.
"Teknolojinin odağının farklı bir yöne kayması, yüksek frekans bazlı rezonans, radyo frekansı, kızılötesi ve ultrason gibi başka kablosuz şarj teknolojisi çözümlerinin de kullanılmasına olanak sağlayabilir. Düşük frekansı baz alan çözümler, 2018 yılında alıcı ve vericilerde tercih edilen teknoloji durumunda."
Ne var ki Apple'ın AirPower teknolojisinde olduğu gibi teknik aksaklıklar ve maliyet gibi endüstrinin çözmesi gereken engeller aşılmadığı sürece kablosuz şarj teknolojisinin kitleler tarafından kabul görmesi oldukça zor görünüyor.
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