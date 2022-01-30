Kanepede Kolayca Uykuya Dalarken, Yatakta Neden Uyuyamıyoruz?

Kanepede otururken ya da uzanırken rahtça uykuya dalan, ama yatağa yattığında kolay kolay uyuyamayan insan sayısı oldukça fazla. Peki ama bunun sebebi ne? Neden kanepede daha kolay uykuya dalınıyor?