Kanepede Kolayca Uykuya Dalarken, Yatakta Neden Uyuyamıyoruz?

Kanepede otururken ya da uzanırken, neden yatakta yattığınıza göre daha kolay uykuya daldığınızı hiç düşündünüz mü? Bir nörolog, bunun nedenini açıklıyor. Ona göre, ilk olarak kanepede uyumanın yatakta uyumanıza yardımcı olduğunu düşünmeniz önemli bir hata.
Hemen herkes kanepede kolayca uyuyakalır ancak çoğu zaman yatağa geçildiğinde bu kez uyku kaçar. Bu durum düzenli olarak yaşanırsa da uyku düzeni kaybolur. Peki, kanepede kolayca uyuyakalmanın sırrı ne?
Business Insider'ın haberine göre nörolog Karol Uscamaita, uyku problemi olan kişilerin genellikle dinlenmeyi zorlaştıran kötü alışkanlıklar geliştirdiğini söylüyor. Uscamaita "Örneğin, yatağından başka bir yerde erken uykuya dalmanın çabuk uyumalarına yardımcı olduğuna inanırlar. Bu yanlış bir inançtır. Bunun hiçbir temeli yoktur. Bu yüzden bazılarının koltukta uyuyakalmak gibi kötü bir alışkanlığı vardır" diyor. Ona göre bu davranışın nedeni, beynin alışkanlıklar oluşturma biçiminden kaynaklanıyor.
Uscamaita, "Örneğin, bir kişi öğle veya akşam yemeğini çok erken yeme alışkanlığı kazanırsa, çok daha erken acıkacaktır. Aynı şey uykuda da olur. Bir insan her zaman yatmadan önce kanepede uyuya kalırsa, beyin rahat bir yerde hareketsizlik halindeyken uyku zamanının geldiğini düşünecektir. Öte yandan, o kişi daha sonra yatağa gider ama cep telefonuna bakarsa veya bir şeyler düşünürse, beyin yatağı bir aktivite yeri olarak algılar ve bu nedenle uyumaya hazır olmaz" diyor. Yani beynin, yatağın bir uyku yeri olarak şartlandırılması önemli.
Uscamaita'nın bir çözümü de var: "O noktada yatağa gidin ve en fazla 10-15 dakika uyumaya çalışın. 15 dakikadan daha kısa sürede uykuya dalmayı başarırsanız, mükemmel. Değilse, yataktan çıkın ve rahatlatıcı bir yerde rahatlatıcı bir şeyler yapın. Ancak uykuya dalmayın. Tekrar uykulu hissettiğinizde yatağa dönün. Bu işlemi alışkanlık haline gelene kadar tekrarlamanız gerekir. Bu yüzden bir dahaki sefere kanepede uyuyakalacağınızı hissettiğinizde yatağınıza gidin."
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