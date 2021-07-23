Kanserde Bütüncül Tedavi Yaklaşımı

Fitoterapi Uzmanı Dr. Şenol Şensoy kanser tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi gibi tekniklerin yanında fitoterapi yani tıbbi bitki özlerinden de faydalanmanın önemine dikkat çekti.

Kanserde Bütüncül Tedavi Yaklaşımı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda taşınabilir şarj aleti sürprizi!
Yuvam Dünya "İklim Dostu Yaşam Rehberi"ni Yayımladı

Günün En çok Okunanları
ADATA Kripto Madencilere Yönelik PROSPECTOR SSD Ailesini Duyurdu
Gizlilik Odaklı Arama Motoru DuckDuckGo, Şimdi de E-Postalara El Attı!
Intel'den Alder Lake İşlemcileri İçin Erteleme Bilmecesi
Instagram Hikayelerine Yeni Çeviri Özelliği Geldi!
Kanserde Bütüncül Tedavi Yaklaşımı

 

 