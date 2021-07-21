Dün Uzaya Çıkıp Dönen Jeff Bezos, Bu 11 Dakikada Bakın Ne Kadar Kazandı...

Jeff Bezos'un Amazon'u kurmasının ardından 27 yıl geçti. Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO koltuğundan ayrılan Bezos, dün de kendi uzay şirketi Blue Origin ile uzaya gidip dönmeyi başardı. Böylece, özel bir uzay şirketi ile uzaya giden ikinci milyarder olmayı başardı. İlk isim ise, Virgin Galactic'in sahibi Richard Branson olmuştu.
Bezos'un Amazon'daki CEO'luk görevi 5 Temmuz Pazartesi günü resmi olarak sona erdi. Peki ama bu ayrılık, Bezos'un büyük servetini ne kadar etkiledi? Önce kısa cevabı verelim: Hiç etkilemedi...
Detayları görmek için, Bezos'un uzaya gidip gelmek için geçirdiği 11 dakikada ne kadar para kazandığına göz atmak yeterli. Business Insider'a göre Jeff Bezos, Ekim 2021 itibariyle, sadece 1 saniyede 2.537 dolar kazanıyor. Yani her bir dakikada, servetine 152.207 dolar daha ekliyor. Dünkü tarihi 11 dakikada ise, Bezos'un cebine giren toplam para 1.674.277 dolar. Business Insider, bunun ortalama bir ABD çalışanının bir haftada kazandığının üç katından fazla olduğunu söylüyor.
Jeff Bezos'un net serveti ne kadar?
Forbes'a göre Jeff Bezos, Temmuz 2021 itibariyle 202 milyar dolarlık net değere sahip ve bu, onu dünyanın en zengin insanı yapıyor. 27 yıl önce Amazon'u kurduğundan beri Jeff Bezos'un servetinin yüzde 12.425 oranında arttığı görülüyor. Bezos, Forbes'un 400 Zengin Amerikalı listesinde ilk olarak 1998'de kendine yer bulmuştu ve o zamandan beri bu listeden hiç inmedi.
Forbes, neredeyse 180 milyar dolar olan servetin yaklaşık yüzde 90'ının Amazon'daki yüzde 10'luk hissesinden geldiğini tahmin ediyor. Bezos'un servetinin geri kalanı ise roket şirketi Blue Origin'e yaptığı yatırımdan, Amerika genelindeki mülklerinden, Washington Post gazetesinden ve en az iki düzine teknoloji ve biyoteknoloji şirketindeki bir dizi yatırımından geldiği biliniyor.
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