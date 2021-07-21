Dün Uzaya Çıkıp Dönen Jeff Bezos, Bu 11 Dakikada Bakın Ne Kadar Kazandı...

Kendi Uzay şirketi Blue Origin ile dün uzaya çıkıp geri dönen ünlü milyarder Jeff Bezos'un, bu 11 dakika içerisinde servetine ne kadar servet kattığını öğrenince eminiz siz de çok şaşıracaksınız...