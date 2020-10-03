Karanlık İnternete Büyük Operasyon

ABD ve Avrupa polis teşkilatları, karanlık internette yasadışı ürünler, özellikle de uyuşturucu satan kişilere yönelik ulusal sınırları aşan bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 6 ülkede 179 kişi yakalandı