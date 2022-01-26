Kaspersky, Gizli Bilgilerin Saklanmasına İlişkin 7 İpucu Paylaşıyor

Hassas bilgilerin kaybolması veya sızması küçük işletmeler için ciddi sorunlar olabilir. Siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi Kaspersky, gizli verilerin nasıl güvende tutulacağını açıklıyor.