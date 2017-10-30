Kat Kat Pahalı iPhone X'ler eBay'de!

iPhone X ön siparişleri ellerine ulaşan bazı satıcılar eBay'de cihazı kat kat pahalıya satıyorlar!

Kat kat pahalı iPhone X'ler eBay'de!

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