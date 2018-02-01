Katlanabilen Galaxy X Bu Sene Gelebilir!

Yeni bilgiler, katlanabilen telefon Galaxy X için uzun süren bekleyişimizin bitmeye yaklaştığını söylüyor!

Katlanabilen Galaxy X Bu Sene Gelebilir!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iOS 11.3 Sinir Bozan İşlevi Düzeltecek!
Spotify'dan Yeni, Özel Bir Uygulama: Stations!
NISSAN LEAF, 2018'in En İyi Elektrikli Otomobili
iPhone X Çakıldı mı? İşte Bilmeniz Gerekenler!
Facebook, Kripto Para Reklamlarını Engelliyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir