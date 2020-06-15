KFC'nin Konsolu Gerçekten de Gerçek Olabilir mi? Bizce Hayır...

KFC, PlayStation 5'in tasarımının ortaya çıkmasının ardından KFConsole'u tanıtan bir video yayınlamıştı. Üzerinde güç düğmesi, disk sürücüsü ve ışıklar bulunan KFConsole gerçek bir konsola benziyordu, üstelik "çapraz platform desteği" sunduğunu da iddia ediyordu.
Ancak bunun bir şaka olduğu, KFConsole'un üzerindeki kırmızı barbekü ızgarasından belliydi. 12 Haziran'da yayınlanan videonun şaka olduğuna dair bir açıklama henüz gelmedi, ancak üzerinde ızgara bulunan bir konsolu satın almayı bizce ummayın.
Konsol iyi hazırlanmış bir şaka olsa da, firmanın oyunlarla ilgilendiği biliniyor. KFC, 2019'da I Love You Colonel Sanders Dating Simulator Game adlı gerçek bir oyun yayınlamıştı. Firma şu an ise Minecraft'ta KFC yapıları oluşturup, bunları paylaşmanızı istiyor. KFC Gaming Twitter hesabının ise 123.600 takipçisi bulunuyor.
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