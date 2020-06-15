KFC'nin Konsolu Gerçekten de Gerçek Olabilir mi? Bizce Hayır...

Fast food devi KFC'nin sosyal medya hesaplarından duyurduğu ilginç oyun konsolu, interneti adeta ikiye böldü: Acaba KFC'nin konsolu gerçek mi; değil mi? Bize sorarsanız, gerçek olması pek mümkün görünmüyor.