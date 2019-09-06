Kılıfla Çift Ekranlı Olan LG G8X ThinQ Tanıtıldı
LG'nin yeni telefonu G8X ThinQ katlanan ekrana sahip değil, ancak onu katlanan telefona dönüştürmeniz mümkün!
LG, yeni telefonu LG G8X ThinQ'i Berlin'de devam eden teknoloji sergisi IFA 2019'da tanıttı.
LG'nin yeni telefonu, Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi katlanan ekranlı telefonları eline alıp kullanmayı bekleyenleri sarsacak bir "yenilikle" geliyor: Katlanmayan ekran.
6,4 inç 19.5:9 OLED ekranla gelen cihaz, Snapdragon 855 işlemci, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip. Birden çok kamerayla gelen cihazda 4.000mAh kapasiteli bir pil ve ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Hızlı ve kablosuz şarj, stereo hoparlör, IP68 su ve toz dayanıklılığı ve kulaklık girişi, telefonun diğer özellikleri arasında.
Cihaz "yalnızca" Full HD+ çözünürlük sunuyor. Bu düşük bir çözünürlük olmasa da, bugünkü amiral gemilerinin çoğu QHD'yi standart olarak belirlemiş durumda olduğundan bazı kullanıcılar, hayal kırıklığına uğrayabilir.
LG G8X ThinQ'in en ilginç yanı, LG Dual Screen kılıfı taktığınızda ekran sayısının ikiye çıkması. Kılıf, telefona USB-C üzerinden bağlanıyor. Telefon ile aynı ekranı kullanan bu kılıfı kullanırsanız, aynı anda iki uygulama kullanabiliyorsunuz.
LG G8X ThinQ'in fiyatı ve satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı ancak LG, cihazın 2019'un sonlarına doğru piyasaya sürüleceğini söylüyor.
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