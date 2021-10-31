Kingston Digital'den, Yeni Nesil PCIe 4.0 NVMe SSD: KC3000

Kingston Digital, Inc., masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için yeni nesil PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD'si KC3000'I piyasaya sürüyor. Yüksek hızlara ihtiyaç duyan üst düzey kullanıcılar için ideal olan KC3000 SSD, en yeni Gen 4x4 NVMe denetleyicisi ve 3D TLC NAND teknolojisiyle üst düzey performans sunuyor.
KC3000, Gen4 teknolojisinden yararlanarak 7.0000/7.000 MB/sn'ye varan okuma/yazma1 hızları, çok hızlı performans ve optimum depolama için 4096GB2'a varan kapasiteler sunuyor. KC3000 SSD ile kullanıcılar; sistem depolamasını yükselterek 3D işleme ve 4K+ içerik oluşturma gibi yazılım uygulamalarıyla zorlu iş yüklerine ayak uydurabiliyor ve daha iyi performans elde edebiliyor. KC3000, yüksek depolama hızı sunmak ve kullanıcıların PCIe 4.0 hızlarından yararlanmalarını sağlamak için endüstri standardı M.2 2280 biçim katsayısı yerleştirilmiş yüksek yoğunluklu 3D TLC NAND ile üretiliyor. Performans ve dayanıklılığı bir araya getiren KC3000, ısıyı etkin bir şekilde dağıtmak ve yoğun iş yükleri sırasında sürücüyü serin tutmak için düşük profilli, grafen alüminyum özellikte bir ısı yayıcısıyla güçlendiriliyor.
Kingston SSD İş Müdürü Keith Schimmenti konuyla ilgili şunları ifade ediyor: "Veri ağırlıklı uygulamaların artmasıyla birlikte tüketiciler yüksek performanslı çözümler ve bunlara uygun yüksek kapasiteler talep ediyor. KC3000 ile yeni nesil PCIe 4.0 teknolojisini kullanarak pazardaki çok çeşitli tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak hızlı ve güvenilir depolama sunabiliyoruz."
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