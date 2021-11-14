Kişiye Özel Ferrari: Ferrari BR20, 50 ve 60'ları Bugünle Birleştiriyor!

Ferrari BR20, modern tasarım ve teknolojiyi 1950 ve 1960'ların Ferrari modasıyla birleştirmeyi hedefliyor ve sadece 1 tek kişi için üretiliyor!

Kişiye özel Ferrari: Ferrari BR20

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Canon EOS M50 Mark II Premium Live Stream Kit

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Android'de PhoneSpy Casus Yazılım Çılgınlığı: Çığ Gibi Büyüyor!
Yeni Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de: Test Ettik; Tüm Detayları Sorduk!
Elektrikli Otomobiller Ne Zaman Ucuzlayacak?
Yeni Rainbow Six Extraction'ı Bekleyenler İçin Çok Kötü Bir Haber!
İşte Samsung Galaxy Z Fold3 5G'nin En Dikkat Çeken 8 Özelliği

 

 