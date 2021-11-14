Kişiye Özel Ferrari: Ferrari BR20, 50 ve 60'ları Bugünle Birleştiriyor!

İlk bakışta Retro bir görünüme açık açık sahip olmasa da, Ferrari BR20 muhteşem görünüyor ve bu görüntü, alttan alta eski dönemde kuralları belirlenmiş özel tasarım tekniklerinin uygulanması ile ortaya konmuş.
Bu yeni Ferrari hayatına bir GTC4Lusso olarak başladı, ancak mühendisler otomobili arka taraftan yaklaşık sekiz santimetre uzattı. Amaçları, arka çıkıntıyı ve arabanın orantılarını vurgulamaktı. Arka kısımda benzersiz ikiz arka lambalar ve özel olarak tasarlanmış ve yuvarlak dörtlü egzoz boruları dikkat çekiyor. Arka kısım kesinlikle tasarımın en yoğun kısmı, ancak Ferrari "kaslı ve sportif" tasarımı her aşamada korumak istediğini de belirtiyor.
BR20'nin önünde revize edilmiş farlar ve onu GTC4Lusso'dan daha da ayırmak için yeni bir ızgara bulunuyor. Burada araba daha basit bir görünüme sahip oluyor ve Ferrari'nin zamana meydan okuyan özelliklerini ortaya koyuyor. Farlar tamponda daha alçakta duruyor. Ayrıca, daha alçak ve daha uzun bir kaput algısı veriyorlar. 20 inçlik jantlar harika görünüyor, aşırı zengin müşteriler elmas kaplama jantlar bile taktırabiliyor.
Ferrari bu yeni modelin fiyat etiketini açıklamadı, zira bu sadece tek bir kişi için üretilecek tek bir otomobil olacak. Birkaç milyon avro olacağı kesin ve şimdi merak edilen, bu otomobilin sahibi, kim olacak?
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