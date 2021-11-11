OPPO Find X4, Dünyanın En Hızlı Şarj Plan Cebi Olmaya Hazırlanıyor!

OPPO Find X4 serisinin 2022 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor ve tanıtım zamanının yaklaşmasıyla beraber telefonla ilgili sızıntılar da sıklaşmaya başladı. Gelen yeni bilgilere göre OPPO Find X4, en hızlı şarj olabilen akıllı telefonlardan biri olacak ve iddia şu ki: En hızlısı olacak.
Bilgilere göre OPPO, Find X4 serisi akıllı telefonları ile hızlı şarj konusunda önemli bir başarı kaydederek tam 125W hızına ulaşacak. Xiaomi 11 T Pro ve Vivo iQOO 8 Pro da dahil olmak üzere yeni tanıtılan akıllı telefonların şarj hızlarının 120W olduğunu düşününce, 125W'lık OPPO Find X4'ün, şu ana kadar tanıtılan akıllı telefonlar arasında en hızlısı olacağı aşikar. Elbette iddialar doğru çıkarsa.
OPPO, daha önce aslında bu teknolojiyi açıklamış ve Temmuz 2021'de sadece 20 dakika içinde tam 4000 mAh kapasitesinde bir bataryanın tam olarak doldurulabileceğini söylemişti. Elbette Find X4'ün ne kadar sürede tam kapasite şarj olacağını ancak telefon çıktığında söyleyebileceğiz, fakat görünen o ki, OPPO bu iddiasını Find X4 ile sınayacak.
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