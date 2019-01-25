Klasik Hangouts Ne Zaman Kapanıyor?

KIasik Hangouts'un kapanacağı ve yerini Chat ile Meet'e bırakacağı tarih belli oldu.

Klasik Hangouts Ne Zaman Kapanıyor?

Google, Hangouts mesajlaşma hizmetinin iki ayrı uygulamaya bölüneceğini Mart 2017'de duyurmuştu. Hangouts Chat, Slack'e benzer bir takım sohbeti hizmeti haline gelecek ve Hangouts Meet, Skype'a benzer bir video konferans hizmeti olacaktı.

Firma şimdi bu değişikliklerin ne zaman olacağını açıkladı. Buna göre 16 Nisan'dan itibaren Hangouts'un etkin olduğu G Suite alan adları, web üzerinden Hangouts Chat'e erişebilecekler. Bu sene Nisan ve Eylül ayları arasında bazı Hangouts özellikleri Chat'e gelecek. Hangouts ise Ekim'de kapatılacak.

Google'a göre Chat, Gmail ile bütünleşecek ve Nisan - Eylül arasındaki mesajları harici kullanıcılarla değiş tokuş etmeye izin verecek. Chat, Google Voice'den gücünü alan, "geliştirilmiş videolu arama deneyimi" de sunacak.

G Suite geçişi tamamlandıktan sonra kurumsal olmayan kullanıcılar, Chat ve Meet'in ücretsiz sürümüne ulaşabilecekler. Google, iki hizmetin ücretsiz sürümleri hakkında henüz bilgi vermese de geçen sene The Verge'ün yaptığı bir röportajda hizmetlerin "freemium" modelini kabul edeceği ortaya çıkmıştı. Yani ek özelliklere kullanmak isterseniz, bunun için ücret ödemeniz gerekecek.

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