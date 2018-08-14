Konum Geçmişi'ni Kapatmak Yeterli Değil!
Konum Geçmişi'ni kapatarak Google'ın konum takibinden kurtulmanız yeterli değil! İşte izlenmeyi sevmeyenlerin yapması gerekenler...
Konum Geçmişi'ni kapatsanız dahi Google'ın konum bilginizi nasıl kaydettiğini anlatan Associated Press raporu, teknoloji dünyasında ilgi çekmişti. Rapora göre Google'ın konumunuzu izlemesini tamamen durdurmak istiyorsanız "Web ve Uygulama Geçmişi" işlevine de ulaşmanız ve bu işlevi de kapatmanız gerekiyordu.
Google'dan The Verge'e yapılan açıklamada Konum Geçmişi kapatılsa bile konumun Google Arama veya yol tarifi gibi hizmetlerde kullanılabileceği bilgisi yer aldı. Burada muhtemelen Web ve Uygulama Geçmişi'nden bahsediliyordu.
Google'ın konumunuzu kaydetmesini tamamen kapatmak istiyorsanız, biraz uğraşmanız gerekiyor. Öncelikle Konum Geçmişi'ni kapatmanız, telefonla gittiğiniz yerlerin kaydedilmesini durduracaktır. Bunun ardından Web ve Uygulama Geçmişi'ni kapatmanız gerekiyor ancak bunu yaptığınızda Google hizmetlerindeki deneyiminiz çok farklı olacak. Örneğin arama geçmişiniz kaydedilmeyecek ve Haritalar uygulamasında bile geçmişinizi görmeyeceksiniz. Bununla birlikte telefonda yaptığınız aramaları yine telefonda görebileceksiniz.
Web ve Uygulama Geçmişi ayarını açık tutmanız, Google'ın sizde daha "alakalı" bilgiler getirmesini sağlıyor. Google'a konumunuzu söylemenin şüphesiz faydaları var ancak bunu yapmak istemediğinizden eminseniz, ayarı kapatın.
Bu işlevleri kapatsanız bile bazı Google arama sonuçlarında arama geçmişinizi kullanarak konumunuzun tahmin edilebileceğini unutmayın. Konumunuzu gören arama sonuçlarının yanında küçük bir pin simgesi yer alıyor; bunları silerek izinizi kaybettirebilirsiniz. Google'da kalan konum bilgilerinizi silmek için Etknliğim sayfasına göz atabilir ve Google hizmetlerinde yaptığınız her şeyi görebilirsiniz. Google geçmişinize myactivity.google.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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