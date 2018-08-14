Konum Geçmişi'ni Kapatmak Yeterli Değil!

Konum Geçmişi'ni kapatarak Google'ın konum takibinden kurtulmanız yeterli değil! İşte izlenmeyi sevmeyenlerin yapması gerekenler...

Konum Geçmişi'ni Kapatmak Yeterli Değil!

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