Köpeklerin Neden Sık Sık Başlarını Yana Eğdiklerini Biliyor musunuz?

Köpekler, neden sık sık başlarını yana eğerler? Yeni bir araştırma, işte bu soruya cevap bulmaya çalıştı...

  • Levent Öztürk
Köpekler neden başlarını yana eğiyor?

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