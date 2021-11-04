Google Haritalardaki Gizemli Kara Delik: Gerçek Ortaya Çıktı...

Google Haritalarda fark edilen bu görüntü, "Dünya'daki kara delik" yorumlarını da beraberinde getirdi. Ama gerçek çok daha farklı...

  • Levent Öztürk
"İşte Dünya'daki Kara Delik" Dedirten Görüntü!
Google Earth

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