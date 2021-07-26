Koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında artış sürüyor

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında görülen artış devam ediyor. Son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı.
Dün 223 bin 837 Kovid-19 testi yapılmış, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıkmış, 55 kişi hayatını kaybetmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." dedi.
Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/h04jKF887Z— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 26, 2021
|Tarih
|Vaka Sayısı
|Test Sayısı
|Vefat Sayısı
|24 TEMMUZ 2021
|12.381
|221.463
|58
|23 TEMMUZ 2021
|11.094
|219.528
|60
|22 TEMMUZ 2021
|9.586
|214.196
|52
|21 TEMMUZ 2021
|8.151
|184.462
|59
|20 TEMMUZ 2021
|8.780
|198.537
|46
|19 TEMMUZ 2021
|7.667
|226.513
|50
|18 TEMMUZ 2021
|7.680
|233.946
|66
|17 TEMMUZ 2021
|7.666
|234.161
|38
|16 TEMMUZ 2021
|6.918
|229.582
|35
|15 TEMMUZ 2021
|7.304
|232.257
|48
|14 TEMMUZ 2021
|6.907
|238.867
|43
|13 TEMMUZ 2021
|6.285
|234.439
|46
|12 TEMMUZ 2021
|5.404
|227.273
|49
|11 TEMMUZ 2021
|5.261
|222.068
|37
|10 TEMMUZ 2021
|5.530
|224.184
|37
|9 TEMMUZ 2021
|5.670
|228.826
|59
|8 TEMMUZ 2021
|5.171
|226.427
|48
|7 TEMMUZ 2021
|5.160
|225.253
|52
|6 TEMMUZ 2021
|5.299
|226.651
|37
|5 TEMMUZ 2021
|4.678
|219.737
|35
|4 TEMMUZ 2021
|4.418
|216.252
|50
|3 TEMMUZ 2021
|4.537
|218.924
|45
|2 TEMMUZ 2021
|4.891
|223.782
|55
|1 TEMMUZ 2021
|5.288
|225.537
|42
|30 HAZİRAN 2021
|5.496
|228.163
|45
|29 HAZİRAN 2021
|5.846
|229.846
|53
|28 HAZİRAN 2021
|5.283
|223.525
|58
|27 HAZİRAN 2021
|4.883
|215.294
|52
|26 HAZİRAN 2021
|5.266
|222.561
|51
|25 HAZİRAN 2021
|5.630
|222.936
|56
|24 HAZİRAN 2021
|5.703
|223.385
|59
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