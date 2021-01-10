Kasın 2020 - Ocak 2021 COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları

10.01.2021 - 162.786 yeni test, 1.017 yeni hasta, 9.138 yeni vaka, 176 yeni can kaybı
Türkiye'deki COVID-19 hastalarının ve yeni vakaların ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde 162.786 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 1.017 yeni hasta ve 9.138 yeni vaka tespit edildi. Bir gün içerisinde görülen can kayıplarının sayısı ise 176 oldu. İyileşen 8.103 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 2.198.150'ye ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 2.326.256 toplam vaka, 22.807 toplam can kaybı.
09.01.2021 - 168.289 yeni test, 1.103 yeni hasta, 9.537 yeni vaka, 181 yeni vefat
9 Ocak 2021 tarihi itibarı ile, ülkemizde yapılan 168.289 yeni testin sonucunda 1.103 yeni hasta ve 9.537 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde 181 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 7.902 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 2.190.047'ye yükseldi.
Ülkemizdeki toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 2.317.118 toplam vaka, 22.631 toplam can kaybı.
08.01.2021 - 184.193 yeni test, 11.479 yeni vaka, 1.291 yeni hasta, 186 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen yeni COVID-19 vakaları, hastaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları açıklandı. Geride kalan son 24 saatte 184.193 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 1.291 yeni hasta tespit edildi. Yeni vaka sayısı ise 11.479 olarak açıklandı. Son 24 saatte, COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 186 oldu.
Böylece, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 2.307.581'e, toplam can kaybı sayısı ise 22.450'ye yükseldi. Son 24 saat içerisinde iyileşen 9.894 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 2.182.145'e ulaştı.
07.01.2021 - 183.003 yeni test, 12.171 yeni vaka, 1.370 yeni hasta, 194 yeni can kaybı
Geride kalan son 24 saat içerisinde Türkiye'de yapılan 183.003 yeni test sonucunda 1.370 yeni COVID-19 hastası ve 12.171 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 194 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 8.211 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 2.172.251'e ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 2.296.102 toplam vaka, 22.264 toplam can kaybı.
06.01.2021 - 182.645 yeni test, 1.458 yeni hasta, 13.830 yeni vaka, 191 yeni can kaybı
Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde tespit edilen yeni COVID-19 hastalarının, vakaların ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni can kayıplarının sayılarını açıkladı. Yapılan 182.645 yeni test sonucunda, 1.458 yeni hasta ve 13.830 yeni vaka belirlendi. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 191 oldu. İyileşen sayısı, 8.702 kişi artarak, 2.164.040'a yükseldi.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 2.283.931 toplam vaka, 22.070 toplam can kaybı.
05.01.2021 - 183.413 yeni test, 1.477 yeni hasta, 14.494 yeni vaka, 194 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs kaynaklı hastaların, vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 5 Ocak 2021 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 183.413 yeni test sonucunda 1.477 yeni COVID-19 hastası ve 14.494 yeni vaka belirlendi. 1 gün içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 194 oldu. İyileşen 8.908 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 2.155.338'e yükseldi.
Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 2.270.101 toplam vaka, 21.879 toplam can kaybı.
04.01.2021 - 181.323 yeni test, 1.508 yeni hasta, 13.695 yeni vaka, 197 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs kaynaklı hastaların, vakaların ve can kayıplarının sayıları, 4 Ocak 2021 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 181.323 yeni testin sonucunda 1.508 yeni hasta ve 13.695 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, Koronavirüs kaynaklı 197 yeni vefat yaşandı. 9.896 kişi daha iyileşirken, toplam iyileşen sayımız 2.146.430'a ulaştı.
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 2.255.607 toplam vaka, 21.685 toplam vefat.
03.01.2021 - 138.941 yeni test, 1.515 yeni hasta, 9.877 yeni vaka, 193 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen COVID-19 hastalarının, vakaların ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları güncellendi. Son 24 saatte yapılan 138.941 yeni testin sonucunda 1.515 yeni hasta ve 9.877 yeni vaka belirlendi. 1 gün içerisinde vefat eden hastalarımızın sayısı ise 193 oldu. Aynı süre içerisinde 10.102 kişi daha iyileşti. Böylece toplam iyileşen sayımız 2.136.534'e yükseldi.
Belirlenen toplam vakalar ve toplam can kayıplarında son durum şu şekilde: 2.241.912 toplam vaka, 21.488 toplam vefat.
02.01.2021 - 149.218 yeni test, 1.713 yeni hasta, 11.180 yeni vaka, 202 yeni can kaybı
Türkiye'deki COVID-19 vakalarında, hasta ve can kayıplarında son durum açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 149.218 yeni test sonucunda 1.713 yeni hasta ve 11.180 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 202 oldu. İyileşen 11.672 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 2.126.432'ye ulaştı.
Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 2.232.035 toplam vaka, 21.295 toplam can kaybı.
01.01.2021 - 158.103 yeni test, 12.203 yeni vaka, 1.908 yeni hasta, 212 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs kaynaklı vakaların, COVID-19 hastalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 158.103 yeni test sonucunda 1.908 yeni hasta ve 12.203 yeni vaka belirlendi. Yine son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı 212 oldu. İyileşenlerin sayısı 14.110 kişi artarak 2.114.760'a ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 2.220.855 toplam vaka, 21.093 toplam vefat.
Okuyucu YorumlarıToplam 5 Yorum Giriş Yapın
hastalığın bulaştığını duyduğumuz ve aralarında ünlü diye bileceğimiz insanların adı geçmesi ve bunlarında müşterek kullanımınlarının uçak olduğunun düşüncesi beni acaba uçaklardada bir hava güvenlik zafiyatımı var diye düşündürmekte allah herkese talih ve sabır versin
Gerekli tüm önlemleri aldık ve işimizin başındayız, Chip! Kıyamet bile kopsa çalışacağız. Şirketler ameliyathane titizliğinde işlerine devam etmelidir. Herkes kepenkleri indirirse işler için çıkılmaz hale gelir. Evde kalması gerekenler yaşlılar, çocuklar ve işi olmayanlardır. Corona'dan kaçmak çare değildir, disiplinli olmak ve tüm önlemleri almak yeterlidir...
Uzmanlar koronavirüs aşısı bulunmadığı sürece önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söylemektedirler. Diğer ülkeler 2. dalgadan korkmaktadırlar ülkemize 2.dalga veya önümüzdeki kış aylarında tekrarlayacak olursa Gıda ürün tedarik zinciri bozulmayacaktır. Uzun mesafe nakliyat yapanlar havayolu ekipleri ve sağlık görevlileri gerekli önlemleri alarak bizlere güzel çözüm bulacaklardır. Şehirler arası nakliyatyapanlar sebze meyve ve diğer gıda alışverişin devam etmesi için çalışmalarına devam edecek
Çalışanlar için özel maske üretilmesi gerekiyor, Chip! Pamuklu, çok yumuşak, çok hafif ve hafif derecede elastik, çok rahat nefes alıp vermeyi sağlayacak, kulakları ve yüzü zorlamayacak, yıkanabilir ve ütülenebilir, küçük, orta ve büyük versiyonları olan özel bir işmaskesi gerekiyor. Diğer maskeleri çalışanların kullanabilmesi mümkün değil. Ya hiç takmıyorlar, ya da burunları dışarıda...
allah hepimizi korusun ya bu beladan