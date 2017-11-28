Kuantum Şifreleme, Artık Daha Hızlı!

Kuantum şifreleme, hız sorununu geride bırakıyor: Artık sesli aramaları şifreleyebilecek kadar hızlı!

Kuantum şifreleme, artık daha hızlı!

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