Kuantum Şifreleme, Artık Daha Hızlı!
Kuantum şifreleme, hız sorununu geride bırakıyor: Artık sesli aramaları şifreleyebilecek kadar hızlı!
Kuantum şifreleme, güvenlik konusundaki en büyük hayallerden biri, çünkü veriyi değiştirmeden incelemek mümkün bile değil. Ama bilindik şifreleme yöntemlerinden birkaç kat yavaş olduğu için, sesli aramalar ve video akışları için pratik olmuyor.
Bilim bu konuda imdadımıza yetişmiş olabilir: Araştırmacılar, normal kuantum metoduna göre beşten on kata kadar daha hızlı bir kuantum şifreleme anahtarı dağıtım sistemi geliştirdiler. Bu hız, normal şifreleme sistemi ile yan yana çalıştırıldığında hemen hemen eşit oluyor. Bilim insanları, işin püf noktasının her bir fotona daha fazla veri sıkıştırmak olduğunu keşfetmiş durumda.
Normalde, her bir fotona zayıf bir lazer kullanarak yalnızca bir bit veri yerleştirilebiliyor. Araştırma takımının yeni keşfettiğine göre ise, fotonların serbest bırakılma zamanı ile oynayarak ve yüksek-hız foton dedektörleri ile bu değişimleri izleyerek, iki bit veri yerleştirilebiliyor. Yani bu şekilde, fotonlara daha önce yüklenemeyen özellikler yüklenebiliyor.
Yalnız, hız olarak istenene ulaşılsa da bu sefer başka pratiklik sorunları ortaya çıkıyor ve bunlardan en önemlisi alıcı/verici boyutları olabilir. Alıcı ve vericilerin, bu bahsedilen yönteme göre bir bilgisayar büyüklüğünde olması gerekiyor. Ama boyut sorununun da çözülmesi tahmin ettiğimizden yakın olabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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