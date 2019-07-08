Küba, Çareyi Kripto Parada Arıyor!
Küba, ABD yaptırımlarına göğüs gerebilmek için çok farklı bir yönteme baş vurmaya hazırlanıyor!
- Ercan Uğurlu
Evet, ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan dolayı bir ülke daha kripto para kullanımını seçmiş gibi görünüyor. Küba hükümeti, ABD yaptırımlarının ağırlaştırdığı derinleşen krizin ortasında, ekonomisini ayakta tutmak için bir dizi önlemin parçalarından biri olarak kripto para birimini kullanmayı düşünüyor. Açıklama direkt olarak Cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel tarafından yapıldı.
Benzer hamleler daha önce Venezuela ve İran'dan da gelmişti. Bu ülkeler de ABD'nin uyguladığı ekonomik ve siyasi yaptırımlardan kaçınabilmek için kripto para biriminden faydalanmayı tercih etmişlerdi. Şimdi bunlar arasında Küba da böylelikle katılıyor.
SBS-News'ün haberine göre ülkede kripto para birimine ek olarak alınacak tedbirler ile nüfusun dörtte birinin geliri artırılacak. Kamu yönetimi, sosyal hizmetler ve devlet medya çalışanlarının aylık ortalama ücretleri 25 dolardan 44,5 dolara ulaşacak şekilde yaklaşık 2 katına çıkartılacak.
Bakalım Küba, bu yeni tedbir paketi kapsamında kullanmaya başlayacağı kripto para neticesinde krizin dalgalarını hafifletebilecek mi? Bilindiği üzere Venezuela'nın kullanıma sunduğu Petro isimli kripto para, uluslararası alanda pek ilgi görmüş değil.
Sizce Küba'nın bu hamlesi işe yarar mı?
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