Kullanıcılardan Gelen Tepki, Google'a Chrome Konusunda Geri Adım Attırttı

Google, 1 yıl önce Chrome'dan kaldırdığı bu özelliği, gelen tepkiler sonrasında geri getirdi. Ama tüm bu olan biteni fark etmemiş olmanız büyük ihtimal...

Google'dan Chrome Konusunda Geri Adım

Google, geliştiricilerin tepkisinin ardından FPS (saniyedeki kare sayısı) metriğini Chrome'un FPS ölçümüne geri yükledi.

Google, geçen yıl temmuz ayında FPS sayacını farklı bir site performansı ölçücü ile değiştirerek birçok geliştiricinin dehşete düşmesine neden olmuştu. Web tarayıcısının FPS ölçücüsü (2020'de 'Frame Rendering Stats' olarak yeniden adlandırılmıştı) web sitelerinin performansını ölçmek için kullanılıyor.  Asıl olarak geliştiricilere yönelik olsa da, bazı kullanıcılar için de ilgi çekiciydi.

Saniyede gösterilen kare sayısı, çoğu insanın aşina olduğu bir şey. Sonuçta oyunların, videoların ve daha fazlasının performansını ölçmek için kullanılıyor. Google, bir süre önce ölçümün bildirilme şeklini değiştirmeye karar vermiş ve bir site için FPS'yi göstermek yerine, oluşturulan karelerin yüzdesini göstermeye geçmişti.

Bu noktada Google, sayacı Frame Rendering Stats olarak yeniden adlandırmış, ancak kullanıcılardan eski metrikleri tercih eden çok sayıda şikâyet almaya başlamıştı.

Şimdi, bu şikayetlere yanıt olarak Google sayacı eski durumuna getirdi ve en önemlisi, saniyede oluşturulan kare sayısını artık gösteriyor.

Chrome FPS Sayacı Nerede?

Chrome'un bir FPS sayacı olduğunu bilmemeniz çok da garip bir durum sayılmaz. Bu sayaca ulaşmak için Chrome menüsüne girmeniz, "daha fazla araç" seçeneğinden "geliştirici seçenekleri" satırına tıklamanız gerekiyor.

Hemen ardından Ctrl + Shift + P kombinasyonuna basın ve açılan arama kutusuna "Show frames per second (FPS) meter" yazın. Kenarda açılan küçük kutuda FPS değerini görebilirsiniz...

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