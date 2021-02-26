Kullanıcılardan Gelen Tepki, Google'a Chrome Konusunda Geri Adım Attırttı

Google, 1 yıl önce Chrome'dan kaldırdığı bu özelliği, gelen tepkiler sonrasında geri getirdi. Ama tüm bu olan biteni fark etmemiş olmanız büyük ihtimal...