Kuzey Koreli Hacker'lar Bitcoin Peşinde!
Kuzey Koreli hacker'lar, hükumetin de desteğini alarak, bitcoin çalmak için dev saldırılar düzenlemeye başladı!
Bitcoin değerlerinin tavan yaptığı bir dönemdeyiz ve görünüşe bakılırsa Kuzey Kore de bu aşırı değerlenen sanal para biriminden kar sağlamaya çalışıyor. Secureworks'teki habere göre, Kuzey Kore hükumetine bağlı bir takım olan Lazarus Group, bitcoin çalmak için kripto para birimi çalışanlarına karşı bir spearphishing salsırısı başlatmış. Saldırı, çalışanlara masum görünen bir Word dosyası gönderiyor ve bu dosyayı görmek için düzenlemeyi etkinleştirmek gerekiyor. Eğer bu tuzağa düşerlerse, düzenleme etkinleştirildiğinde PC'yi ele geçiren bir trojan yükleniyor.
Yeni saldırılar kasım ayında yeni başladı ama Secureworks analistleri 2016'da da benzer aktiviteleri görmüşlerdi. Organizasyon, son saldırıların geçmişten gelen saldırıların devamı olduğunu, bunun daha ilk haberler olduğunu söylüyor. Saldırıların çapı hakkında ileride daha fazla şey duyacağız.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
beklenen gelişme.. süpriz değil... içine bile edecekler...!!! bakın bir kaç yıla kalmaz.. hele quantum pc çağıda istedikleri kadar şifreleme yapsınlar.. mevcut kriptolar evinizin buzdolap kapağını açar gibi açacaklar..