Kuzey Koreli Hacker'lar Bitcoin Peşinde!

Kuzey Koreli hacker'lar, hükumetin de desteğini alarak, bitcoin çalmak için dev saldırılar düzenlemeye başladı!

Kuzey Koreli hacker'lar bitcoin peşinde!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

beklenen gelişme.. süpriz değil... içine bile edecekler...!!! bakın bir kaç yıla kalmaz.. hele quantum pc çağıda istedikleri kadar şifreleme yapsınlar.. mevcut kriptolar evinizin buzdolap kapağını açar gibi açacaklar..

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