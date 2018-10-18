Larry Page Destekli Uçan Araçlar Yakında Göklerde

Google'ın 1 numaralı ismi Larry Page'in üçüncü uçan araba şirketi, ilk aracını 2019'da satışa sunacak!

Larry Page Destekli Uçan Araçlar Yakında Göklerde

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

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