Larry Page Destekli Uçan Araçlar Yakında Göklerde

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Kayıp Şehirler