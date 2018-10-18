Larry Page Destekli Uçan Araçlar Yakında Göklerde
Google'ın 1 numaralı ismi Larry Page'in üçüncü uçan araba şirketi, ilk aracını 2019'da satışa sunacak!
Larry Page tarafından desteklenen uçan araçlarından biri olan Opener hakkında yeni haberler duyulmaya başlandı. Opener, helikopter ve dronlara benzer dikey kalkış ve iniş (VTOL) mantığında çalışıyor. Şirket, bu araçların bir gün toplu taşıma şeklinde kullanılabilecek kadar ucuz olacağı fikrine inanıyor.
Opener'ın teknik danışmanı ve eski Google yöneticisi Alan Eustace, VTBC şirketinin karşılaştığı güçlükler hakkında CNBC'ye konuştu. Görüşüne göre en büyük engel yönetmelikler. Şirketin ilk aracı BlackFly gelecek yıl satışa çıkacak olsa da, yalnızca ABD'nin kırsal bölgelerinde uçabilecek. Uzmanlara göre, bu VTOL uçaklarının şehirlerde uçabilmesi için bir kaç yıl daha gerekli.
BlackFly ultra hafif bir uçak, bu nedenle pilotluk lisansı gerektirmiyor. Şirkete göre, pilot olmayanlar tarafından uçurulabilecek kadar basit, aracı yönetmek için yalnızca bir joystick yeterli oluyor. Araç 2 metre ve 110 kiloya kadar bir kişiyi taşıyabilecek.
Ayrıca diğer birçok elektrikli araç girişiminin aksine, Opener'ın finansman konusunda endişelenmesi de gerekmiyor. Şirket Larry Page'den "özel yatırım" alıyor. Böylece şirket "öngörülebilir gelecek için" fon yaratmaya efor sarf etmek yerine inovasyona odaklanabiliyor.
Yavuz Alp Şimşek
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