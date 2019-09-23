Last of Us 2 İçin Yeni Duyuru Zamanı!
Heyecanla beklenen oyun Last of Us 2 hakkındaki gizem perdesi, bu hafta içerisinde kalkabilir!
- Levent Öztürk
Geliştirici Naughty Dog'un yayınladığı bir Twitter mesajına göre Last of Us Part 2, bu hafta Sony'nin State of Play etkinliğinde bir çeşit ön gösterime çıkıyor. Dumanlı siyah bir arka planda tekil bir bıçak gösteren görsel, zombi salgını dramasının cesur, şiddetli tarafını keşfetmeye çekinmeyen bir devam oyununa işaret ediyor. Sony'nin 24 Eylül tarihli State of Play oturumuna da açık bir şekilde gönderme yapılıyor.
"I'm gonna find...and I'm gonna kill...every last one of them." pic.twitter.com/vO0cC6dGkO— Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 20, 2019
Tam olarak neyin gösterileceği sorusu ise cevabını bulmuş değil. Oyunun geliştirilmekte olduğunu ve önümüzdeki yıl içerisinde sunulacağını zaten biliyoruz. En başta 2019 yayımını ümit etmiş olsak da, 2020 yılı içerisinde bir zaman dilimi daha olası gözüküyor. Özellikle Ellie'nin ses sanatçısı Ashley Johnson'ın Şubat yayım tarihine yönelik ağzından kaçırdığı muhtemel bir açıklama ile bu durum giderek daha da yüksek ihtimal haline geldi.
Oyunun oynanışı hakkında veya sinematik yeni bir video gösterimi yapılabilir. Ancak 2019'un sonuna yaklaşırken yayım tarihini vermek - ya da "2020 Baharı" gibi genel bir zaman aralığı vermek - oyun için duyulan heyecanı sürdürmeye katkıda bulunabilir.
Last of Us, PS3'teki en iyi oyunlardan biriydi ve PS4'te daha da iyi olduğu rahatlıkla söylenebilir.
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