Last of Us Part 2'den Kötü Haber Geldi!
Heyecanla beklenen PlayStation oyunu The Last of Us Part 2, gelen yeni haberle birlikte bekleyenlerini üzecek!
- Levent Öztürk
The Last of Us 2'yi bekleyen heyecanlı oyunculardan biri iseniz, size kötü br haberimiz var. Oyunun planlanan 21 Şubat 2020 tarihli yayını, üç ay ileriye alınarak Mayısa taşındı. Ertelemenin nedeni olarak, yapımcı Naughty Dog'un oyunu geliştirmek için daha fazla zaman ayırmak istemesi gösteriliyor.
PlayStation blog'u üzerinde erteleme hakkında resmi bir yazı bulunuyor ve bu yazı, oyunun yönetmeni Neil Druckmann tarafından yazılmış. Yazıda, yeni yayım tarihinin 29 Mayıs 2020 olacağını belirtiyor ve oyun kalitesi için bu kararın verildiğinin altı çiziliyor. Druckmann, yeni yayın tarihi ile her şeyi Naughty Dog kalitesinde tamamlamalarının mümkün olacağını ve ekip üzerindeki stresin de azalacağını iddia ediyor.
The Last of Us Part 2'de, kompleks insan karakterlerinin gelişmiş mekanikler ile tekrar kurulması gerektiği düşünülürse bu kararın oldukça mantıklı göründüğü söylenebilir. Druckmann'ın de belirttiği üzere bazen, zamanında yayınlamaktansa kaliteli bir yayın yapmak çok daha önemli.
Last of Us Part 2'nin son zamanlarda PS4'te en çok beklenen oyunlardan biri olduğu kesin. İlk olarak PS3 için yayınlanan ve ardından PS4'e taşınan The Last of Us'ın devamı olan oyunun Sony için büyük bir satış kaynağı olacağı kesin.
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