Lazarus Bir Kez Daha Apple İçin Yükseliyor!
Kuzey Koreli Lazarus siber suç grubu, Apple bilgisayarları tehdit ediyor. Hedeflerinde ise bakın ne var...
Mac kullanıcıları daha önce de Lazarus isimli grupla karşı karşıya gelmiş ve tehdidi yakından hissetmişlerdi. Görünüşe göre Kuzey Koreli Lazarus siber suç grubu yılmamış ve bir kez daha saldırıda bulunmak üzere girişimde bulunmuş. Hedef yine aynı; Mac kullanıcıları ve saldırı amacı ise, kripto para depoları.
Kripto para için siber suçlular çeşitli saldırılarda zaman zaman bulunuyorlar. Windows platformu bundan en çok çeken işletim sistemi kuşkusuz. Ancak zaman zaman MacOS tarafı da tehdit ediliyor. Benzer bir girişim bu kez de tekrarlanmış durumda. Olayı ortaya çıkaran ekip ise Kaspersky araştırmacıları.
AppleJeus adı altında yürütülen ve Fallchill adı verilen kötü amaçlı yazılım MacOS makinelerini hedef alıyor. Kaspersky araştırmacılarının bahsettiğine göre, özellikle BT şirketlerinde yer alan kullanıcıların da macOS'a büyük ilgi göstermesi, bu platformu saldırılar için cazip hale getiriyor. Birçok geliştirici ve mühendis tarafından kullanılan platform, zaman zaman büyük risk altına giriyor. Bu anlamda MacOS kullanıcıları indirdikleri uygulamaların kökeninin nereye ait olduğunu iyi tespit etmeliler ve alalade yazılım kullanmaktan kaçınmalılar. Özellikle kripto ticareti yaptıkları uygulamalara büyük dikkat etmeliler.
Fallchill virüsü sisteme girdiği anda hemen aktive olmamasıyla ünlü. Bir süre sistemi izleyen Fallchill, eğer sistemde saldırıya değecek verilerin bulunması noktasında, yeni bir güncelleme alarak aktive oluyor ve akabinde de finansal bilgilerin çalınmasını sağlıyor.
Ercan Uğurlu
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