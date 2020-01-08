Lenovo, Dünyanın İlk 5G Dizüstü Bilgisayarını CES'de Tanıttı

CES 2020 fırtınası oldukça hızlı başladı. Teknoloji devleri birbiri ardına yeni ürün ve teknolojilerini tanıtırken, bu devler arasında elbette Lenovo da yer aldı. Lenovo, CES 2020 sahne şovunda özel bir modelle fark yarattı. Dünyanın ilk 5G destekli dizüstü bilgisayarını tanıtan Lenovo, bu 5G'li laptop'a Yoga 5G adını vermiş. Peki, Yoga 5G'nin özellikleri neler?
Aslında Yoga 5G ilk kkez ortaya çıkmıyor. Geçtiğimiz Computex 2019 fuarında da erken sürümüyle yüzünü gösteren Lenovo Yoga 5G, artık tamamlanmış ve final sürümüne yükselmiş. Qualcomm Snapdragon 8cx platformundan güç sağlayan Yoga 5G, dahili olarak 5G desteği içeriyor. Böylece mobil ortamda 4G'den 10 kat daha yüksek bağlantı hızı sağlayabilecek olan Yoga 5G, Lenovo'nun diğer Yoga ailesi gibi 2'si 1 arada cihaz olarak geliyor. Yani Yoga 5G yalnızca dizüstü bilgisayar formunda değil, katlanabilir formlarda da kullanılıyor.
Yoga 5G'nin 5G desteği sunmasının yanında diğer bir çarpıcı özelliği de 24 saate kadar pil ömrü sunması olacak. En azından iddia bu yönde. Qualcom Adreno 680 grafik işlemci ve Dolby Atmos destekli ses sistemini de bulunduran laptop'ta ekran ise 14 inç boyutunda Full HD çözünürlüğünde. 400 nit parlaklık sunan laptop'ın ağırlığı da 1.3 kilogram olarak görünüyor.
Peki, Yoga 5G ne zaman piyasaya çıkacak?
Yoga 5G'nin 2020 yılının bahar aylarında global çapta satışa sunulması bekleniyor. Yoga 5G'nin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı belli değil, ancak muhtemelen 5G bağlantısını aktif olarak kullanmadan bu ve benzer modelleri ülkemizde göremeyeceğiz.
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