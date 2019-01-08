Lenovo Legion Y740 ve Y540 Tanıtıldı
Lenovo, CES 2019'da yeni NVIDIA GeFroce GTX ile donattığı Legion Y740 ve Y540 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.
CES 2019 sürerken pek çok teknoloji devi yeni modellerini tanıtmayı sürdürüyor. Bunlar arasında özellikle dizüstü bilgisayar alanında oyuncular için pek çok seçenek sunulduğunu gördük. Etkinlikte, Asus ve MSI'ın yanı sıra Lenovo da yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Yeni iki model üzerine yoğunlaşan Lenovo, Legion serisine yenilerini ekledi.
Geçtiğimiz yılın Legion Y730 ve Legion Y530 modellerinin yenilerini CES 2019'da tanıtan Lenovo, bu sene oyunculara Legion Y740 ve Legion Y540 dizüstü bilgisayarlarını sunacak. Legion Y740'ı iki farklı konfigürasyonla gösteren Lenovo, bu laptop'larında 17 inç ve 15 inç ekran seçeneklerini sunuyor. İşlemci tarafında da yine Core i5-8300H ve Core i7-8750H ile güç takviyesinde bulunan şirket, ekran kartı tarafında da NVIDIA GeForce RTX 2080'ı kullanıyor.
2666 MHz frekanslı 8 GB RAM işe gelen Legion Y740, bellekleri 32 GB'a kadar arttırma imkanı tanıyor. Öte yandan 512 GB SSD desteği mevcut, 2 TB kapasitesinde disk de yer alıyor. Legion Y740'da 144HZ tazeleme hızına sahip Full HD ekran yer alırken, ekran parlaklığı 500 nit olarak belirtilmiş durumda.
Legion Y740'ın 17 inçlik modeli 1979 dolar olarak pazarda yer alacak. 15 inçlik model ise 1749 dolar fiyat etiketi ile duyuruldu.
Legion Y540'a dönecek olursak, bu modelin de pek çok açıdan Legion Y740 ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Core i5-8300H işlemci farkıyla gelen bu modelin de fiyatı 929 dolar olarak belirlenmiş durumda.
Yeni monitörler de var
Lenovo, ayrıca Legion Y27gQ ve Y44w model monitörlerini de CES 2019 kapsamında tanıttı. Bunlardan özellikle Legion Y44w oldukça dikkat çekici. Zira monitörün ekranı 43.4 inç boyutunda. Böylece geniş ekran deneyimi isteyenler tarafından tercih edilecek olan Legion Y44w, 3840x1200 piksel çözünürlük ve 450 nit ekran parlaklığı sunuyor. Ayrıca 144Hz tazeleme hızı barındıran monitör, FreeSync 2 desteği de gösteriyor.
Bir diğer monitör olan Legion Y27gq ise, 27 inç boyutunda bir model. Tam 240Hz'e kadar tazeleme hızı sunan monitörün tepki süresi ise 0.5 ms olarak iddia ediliyor. Bu modelde kenar çerçevelerini çok ince tutan Lenovo, 2560x1440 piksel çözünürlüğü destekliyor. Monitörde, NVIDIA GSync desteği de unutulmamış.
İki monitörü de Nisan 2019'da raflarda görebileceğiz. Fiyatları ise Legion Y27gq için 999 dolar, Legion Y44w için ise 1199 dolar denildi.
Son olarak Legion serisine yeni bir klavye de ekleyen Lenovo, Legion K500 RGB mekanik klavyesiyle minimalist tasarım, Red Switch ve anti-ghosting destekği sunarken, bu klavyesinin de fiyatını 99 dolar olarak belirtiyor.
Ercan Uğurlu
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