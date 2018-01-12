Lenovo Moto Z İçin Yetenekli Modüller Geliyor!
Lenovo'nun Moto Z telefonu için tanıttığı yeni geliştirme modülleri, boylarından çok daha büyük işler yapabiliyor!
Lenovo'nun CES 2018 etkinliği sırasında firma, Moto Z akıllı telefon için yeni bir modül olan Lenovo Vital Moto Mod ürününü duyurdu. Motorola'dan Jim Thiede'nin söylediğine göre Vital "tek bir cihaz ile çalışan ilk bağlantılı, entegre, çoklu yaşam işareti takipçisi platformu" olarak öne çıkıyor.
Bu Mod içerisinde bir kızılötesi ısı algılayıcısı, oksijen ölçümü için bir parmak kıskacı ve şişebilir bir parmak kelepçesi bulunuyor. Bu üç özellik bir araya gelerek kalp ritmini, solunum seviyesini, nabız oksijenini (SpO2), vücut ısısını ve kan basıncını (tansiyon) ölçebiliyor. Thiede'nin söylediğine göre doğru tansiyon sonuçları verebilen başka bir mobil platform bulunmuyor.
Ayrıca her kontrolün ardından sonuçları daha önceki ölçümler ile karşılaştırabiliyor ve sağlık risklerini inceleyebiliyorsunuz. Bu Mod, Moto Z'ye ön kamerayı kapamadan bağlanıyor ve bu yüzden de Mod telefona takılıyken fotoğraf çekmeye devam edebiliyorsunuz.
Lenovo'nun yeni Vital Mod'u Nisan ayında 395 dolar fiyatı ile satışa sunulacak. Thiede, sunum sırasında bütün bu ölçümlerin beş farklı takip cihazı ile yapılmasının ne kadar fazla zaman harcayacağına ve ne kadar pahalıya mal olacağına dikkat çekti. Bu yüzden de tüm ölçümleri yapan tek bir platform için bu fiyatın yüksek olmadığını iddia ediyor.
Lenovo'nun tanıttığı bir diğer ürün ise Livermorium Slider Keyboard Moto Mod idi. Bu mod ile beraber bir QWERTY klavye isteyen Moto Z kullanıcıları isteklerine kavuşmuş oluyorlar. Livermorium temel olarak Moto Z telefonunuzu yandan açılan beş sırası QWERTY klavyeye sahip hale getiriyor ve 0-60 derece arasında eğimli durabiliyor.
Livermorium, Transform the Smartphone Indiegogo yarışmasının büyük ödülü kazanan ürünüydü ve bu yarışmada 50 bağımsız geliştirici, kendi Moto Mod tasarımları için kamu kaynaklı kampanyalar oluşturmuşlardı.
Thiede, CES etkinliği sırasında Lenovo'nun yeni yarışmasını da duyurdu. Firma, Mod'lar için 50 yeni fikir seçecek ve kazanan geliştiricilere bir Moto Z ile bir Mod geliştirici kiti gönderecek...
Levent Öztürk
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