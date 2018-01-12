Lenovo Moto Z İçin Yetenekli Modüller Geliyor!

Lenovo'nun Moto Z telefonu için tanıttığı yeni geliştirme modülleri, boylarından çok daha büyük işler yapabiliyor!

Moto Z için yeni Mod'lar CES'te tanıtıldı...

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