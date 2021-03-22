Lenovo'nun Özel Oyuncu Koltuğu, Bildiğimiz Koltuklardan Çok Farklı

Lenovo'nun yeni oyuncu koltuğu, temel olarak anime hayranlarını hedefliyor. Renk seçimi Demon Slayer karakteri Giyu Tomioka'nın giysilerini taklit ediyor. Ancak bu koltuğa bakan çoğu kişinin fark edeceği ilk özellik bu değil. Koltuk, bağlı bir katana kını ve Nichirin Kılıcının bir kopyası ile beraber geliyor.
Bu koltuk, Sekiro: Shadows Die Twice, Ghostrunner, Overwatch (özellikle Genji'yi seviyorsanız) ve hatta eğer silahlar yerine kılıçları tercih ediyorsanız Cyberpunk 2077 gibi oyunları oynamak için ideal koltuk gibi gözüküyor. Ne yazık ki gerçek bir kesici alet kullanmadan Nichirin Kılıcını kınından çıkartmanız mümkün değil.
Ne yazık ki bu koltuğusatın almanız mümkün değil. Lenovo, Japonya'daki bir promosyon hediyesi olarak, bu sandalyeden sadece beş adet ürettiğini açıklamış durumda.
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