Lenovo'nun Özel Oyuncu Koltuğu, Bildiğimiz Koltuklardan Çok Farklı

Lenovo, tanıttığı özel oyuncu koltuğu ile, muhtemelen daha önce hiç bir üreticinin sunmadığı sıra dışı bir "özelliği" hayata geçirdi. Kötü haberse, bu koltuğu almanız mümkün görünmüyor.

  • Levent Öztürk
Lenovo'dan özel "kılıçlı" oyuncu koltuğu...
Lenovo

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