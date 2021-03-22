Lenovo'nun Özel Oyuncu Koltuğu, Bildiğimiz Koltuklardan Çok Farklı

Lenovo, tanıttığı özel oyuncu koltuğu ile, muhtemelen daha önce hiç bir üreticinin sunmadığı sıra dışı bir "özelliği" hayata geçirdi. Kötü haberse, bu koltuğu almanız mümkün görünmüyor.

22 Mart 2021 14:07

Levent Öztürk