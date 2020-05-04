Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı'nı Hizmete Sundu

Lenovo Türkiye, dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili aklınıza gelebilecek tüm soruları sorarak, kendinize en uygun bilgisayarı almak için faydalanabileceğiniz WhatsApp Satış Danışma Hattı'nı hizmete açtı. Yeni bir bilgisayar alma ihtiyacı duyan herkes Lenovo'nun son teknoloji bilgisayarlarının her türlü teknik özelliğini ve bilmek istedikleri tüm ayrıntıları danışma hattından öğrenebilecek.

Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı'nı Açtı

Dünyanın ve Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo sektördeki gücünü son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayarak devam ettiriyor. Lenovo Türkiye bu kapsamda, son kullanıcının dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili aklına takılan tüm soruları sorarak kendilerine en uygun bilgisayarı seçebilecekleri WhatsApp Danışma Hattı'nı hizmete sundu.

Son kullanıcının ihtiyaçlarını okuyarak ve ihtiyaçlarına cevap vererek liderliğini sürdüren Lenovo Türkiye, bu süreçte dileyen herkesin dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili her türlü soruyu sorup kendileri için en uygun bilgisayarı öğrenebilecekleri WhatsApp Danışma Hattı'nı hizmete açtı. Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı aşağıdaki numaralardan 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek:

0531 212 69 44

0531 212 69 45

0531 212 69 46

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