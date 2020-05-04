Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı'nı Hizmete Sundu

Lenovo Türkiye, dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili aklınıza gelebilecek tüm soruları sorarak, kendinize en uygun bilgisayarı almak için faydalanabileceğiniz WhatsApp Satış Danışma Hattı'nı hizmete açtı. Yeni bir bilgisayar alma ihtiyacı duyan herkes Lenovo'nun son teknoloji bilgisayarlarının her türlü teknik özelliğini ve bilmek istedikleri tüm ayrıntıları danışma hattından öğrenebilecek.