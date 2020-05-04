Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı'nı Hizmete Sundu

Dünyanın ve Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo sektördeki gücünü son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayarak devam ettiriyor. Lenovo Türkiye bu kapsamda, son kullanıcının dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili aklına takılan tüm soruları sorarak kendilerine en uygun bilgisayarı seçebilecekleri WhatsApp Danışma Hattı'nı hizmete sundu.
Son kullanıcının ihtiyaçlarını okuyarak ve ihtiyaçlarına cevap vererek liderliğini sürdüren Lenovo Türkiye, bu süreçte dileyen herkesin dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili her türlü soruyu sorup kendileri için en uygun bilgisayarı öğrenebilecekleri WhatsApp Danışma Hattı'nı hizmete açtı. Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı aşağıdaki numaralardan 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek:
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